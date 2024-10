Es uno de los mejores tenistas del mundo, le tiró un palito a Sinner y apuntó contra la ATP: “Solamente le importa el dinero”

La vida del tenista es sumamente sacrificada, tanto para los mejores del mundo como también para aquellos que están fuera del top 100. La diferencia principal radica en lo caro que se hace para los jugadores de menor ranking el poder salir a girar, en cambio para los tenistas ya consolidados, el esfuerzo principal radica en moverse casi permanentemente de una ciudad a otra sin tener descanso. Quien se refirió al tema fue Ugo Humbert, el francés número 16 del mundo que, de paso, aprovechó para cuestionar a Jannik Sinner .

“Hay demasiadas cosas y ellos, la ATP, lo hacen todo para… Nunca están de acuerdo con los jugadores. Lo siento, pero creo que la mayor estupidez ahora mismo es que los Masters 1000 hayan pasado a jugarse en dos semanas. Es agotador. Y nos dicen que ganamos más dinero, pero no es cierto, tenemos el doble de gastos”, comenzó diciendo Ugo Humbert en declaraciones con Tennis Majors.

Además, agregó: “También se lesionan muchos más jugadores. Incluso si lo ves a través de la televisión, no creo que merezca la pena, no entiendes quién juega ni cuándo. Lo importante para la ATP es el dinero, pero no es sólo eso”. Cabe recordar que los diez Masters 1000 del año se disputan en dos semanas, a diferencias del pasado donde ocupaban solamente una semana en el calendario.

Ugo Humbert. (Foto: IMAGO).

Los sacrificios del tenista y un palo a Sinner

“ Tuve un periodo, durante la temporada norteamericana, en la que no me encontraba bien, me sentía cansado, agotado, de viajar, de estar fuera de casa todo el tiempo. Es demasiado duro. Ahora vuelven a avanzar en esa dirección. El año que viene, los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati también se disputarán en dos semanas”, afirmó Humbert.

También, dijo: “Me parece una tontería, la temporada es demasiado larga. No hay ningún otro deporte en el que sólo tengas un mes de descanso. Voy a terminar mi temporada justo después de Metz y me iré un mes más tarde a la United Cup, que empieza el 27 de diciembre. Ni siquiera podré pasar las Navidades en casa”.

Humbert puntualizó sobre unos dichos de Sinner: “Oigo a algunas personas, como Jannik Sinner, decir que puedes elegir no jugar, pero tampoco están pensando con claridad… Cuando estás en el puesto 50 o 60 del mundo, intentas jugar todo lo que puedes para subir en la clasificación. Hay que replantearse las cosas, intentar condensarlas un poco más, porque tal y como están las cosas ahora mismo, es agotador. Después de un tiempo, simplemente no es posible”.