Ferrero reveló que entrenaría a Sinner y qué consejo le ignoró Alcaraz

Juanki separó sus caminos del murciano a fines de 2025, desde entonces estuvo fuera del circuito, pero todo indica que volverá en 2027.

Una de las separaciones más dramáticas del mundo del tenis de los últimos tiempos fue la de Carlos Alcaraz de Juan Carlos Ferrero, quien fue su entrenador desde los comienzos hasta fines de 2025. En ese periodo, el murciano obtuvo seis títulos de Grand Slam y fue número 1 del mundo en el ranking de la ATP.

Desde que se confirmó la separación hubo diversas versiones respecto al motivo, la realidad es que nunca quedó claro y ninguna de las partes quiso explicarlo. Así y todo, se entiende que el vínculo no terminó de la mejor manera, al menos entre Ferrero y el entorno de Carlitos.

En diálogo con El Larguero de Cadena SER, Ferrero se refirió a su separación del murciano: “Son cosas personales, no hay que decir a los cuatro vientos lo que pasa interiormente. Supongo que la historia de mi ruptura con Carlos daría para otro libro”.

La batalla perdida

“En lo que más trabajé con Carlos fue en controlarse a sí mismo. También le avisé sobre las compañías, las amistades peligrosas, y le advertía quién es su amigo y quien iba por interés. Le decía que no mirase las redes… pero eso fue una batalla perdida“, dijo Ferrero.

Alcaraz y Ferrero. (Foto: Getty).

¿Vuelve al circuito? ¿Entrenaría a Sinner?

En relación a una posible vuelta al circuito como entrenador, Ferrero afirmó: “Está naciendo en mí el instinto de volver a la competición. No es seguro que vaya a volver el año que viene, aunque me gustaría. Pero aún no tengo nada cerrado“.

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Por otro lado, respondió si entrenaría a Jannik Sinner, que cambiará de equipo de trabajo en 2027: “Quiero seguir creciendo como entrenador y no quiero cerrarme esa puerta. Y los que dicen que no es ético que entrenase a Sinner por haber entrenado a Alcaraz, no piensan en mí. Si fuese su técnico y Sinner juega contra Alcaraz, tendría que controlarme”.

Sinner no competirá oficialmente hasta 2027. (Foto: Getty).

Mención especial a Rafa Jódar

“A Jódar se le ve mucha hambre y muchas ganas. No me cierro la puerta a entrenarle. Tiene muchísimo potencial, tiene muchas ganas, es joven, quiere comerse el mundo y si viene la oferta, la estudiaré“, dijo Juan Carlos Ferrero al ser consultado por la gran promesa del tenis español.

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