Preocupación por Jannik Sinner: podría perderse la gira asiática

El italiano no juega de manera profesional desde el pasado 12 de julio, cuando conquistó Wimbledon tras superar a Zverev en la final.

El calendario de la ATP es cada vez más exigente y eso hace que muchos tenistas sufran lesiones. La presión por no perder puntos o caer puestos en el ranking hace que muchos jugadores regresen antes de tiempo y se resientan de lesiones. Jannik Sinner es el número 1 del mundo, por Zverev está cada vez más cerca, así y todo, el italiano no arriesgaría y se perdería la gira asiática.

Jannik Sinner no compite desde el pasado 12 de julio, cuando ganó Wimbledon. A partir de allí se alejó de las canchas por un problema en la rodilla, del cual nunca hubo grandes precisiones. El italiano dejó pasar toda la gira norteamericana de canchas duras, incluido el US Open.

Si bien tenía pensado disputar el ATP 500 de Pekín, a disputarse entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre, además del Masters 1000 de Shanghái, que se juega entre el 7 y el 18 del mismo mes. El italiano analiza bajarse la una gira asiática que promete ser extenuante, tanto por el tiempo de viaje como también por las condiciones de calor y humedad.

Sinner fue campeón en Pekín 2025. (Foto: Getty).

¿Cuándo podría volver Sinner a las canchas?

En caso de saltarse la gira asiática, Sinner podría reaparecer en el ATP 500 de Viena, un certamen en cancha dura indoor -claramente el mejor escenario para el de San Cándido- para luego jugar el Masters 1000 de París y también las ATP Finals, que tendrá lugar en Turín. De esta manera, el italiano no arriesgaría su físico en la gira asiática, jugaría siempre en las condiciones que más lo favorecen y no tendrá que afrontar viajes extenuantes.

Así está el ranking de la ATP

1- Jannik Sinner | 11.500 puntos

2- Alexander Zverev | 9690 puntos

3- Carlos Alcaraz | 5560 puntos

4- Ben Shelton | 4680 puntos

5- Felix Auger-Aliassime | 3890 puntos

6- Daniil Medvedev | 3770 puntos

7- Flavio Cobolli | 3720 puntos

8- Frances Tiafoe | 3680 puntos

9- Alex De Miñaur | 3300 puntos

10- Taylor Fritz | 3175 puntos

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