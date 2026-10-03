Sinner se bajó de Shanghái: qué necesita Zverev para ser número 1 del mundo

El alemán se medirá ante Novak Djokovic por los cuartos de final del ATP de Beiking en lo que promete ser uno de los duelos más apasionantes del certamen.

Sin lugar a dudas, Alexander Zverev aprovechó cada una de las oportunidades que se le presentaron en 2026. Tanto Carlos Alcaraz como Jannik Sinner tuvieron lesiones, por lo que el alemán fue candidato en muchos de los certámenes más importantes del circuito y se quedó con ellos. Sin ir más lejos este año, luego de una larga espera se convirtió en campeón de Grand Slam y no ganó solamente uno, sino que lo hizo en Roland Garros y US Open.

Sascha se afianzó como número 2 del mundo en el ranking de la ATP y quedó a tiro de Jannik Sinner. De hecho, ante la baja del italiano del Masters 1000 de Shanghái, si Zverev se corona campeón del ATP de Beijing y del M1000 de Shanghái pasará a ser el número 1 del mundo.

Sinner se bajó del Masters 1000 de Shanghái

A través de un comunicado en sus redes sociales, el número 1 del mundo reveló que se baja del Masters 1000 de Shanghái: “Desafortunadamente, no podré jugar en el Rolex Shanghai Masters este año como esperaba. Siempre disfruto jugar frente a los fanáticos de Shanghái y lamento mucho no poder hacerlo la próxima semana. Gracias por todo su apoyo. ¡Espero volver a verlos el próximo año!”.

Zverev palpitó el duelo ante Djokovic

Alexander Zverev superó a Shang Juncheng por los octavos del ATP de Beijing y ahora deberá verse las caras con Novak Djokovic. En conferencia de prensa, el alemán palpitó el choque contra Nole: “Es emocionante para mí, sin duda. Es una pista que él adora y en la que disfruta jugando. No hay ninguna duda al respecto, ha ganado… ¿qué?, ¿31 partidos seguidos aquí? Aun así, creo que al mejor de tres sets va a ser uno de los desafíos más difíciles que puedes tener en este deporte sobre pista dura, no hay ninguna duda“.

Sascha y el sueño de ser número 1

“No es ningún secreto que es un objetivo, por supuesto. Ahora mismo estoy pensando en Novak Djokovic mañana. Creo que, de nuevo, es uno de los desafíos más difíciles que puedes tener en este deporte, jugar contra él en una pista dura. Por supuesto, sé por lo que estoy jugando y sé que estoy muy, muy motivado en este momento. Pero, de nuevo, mañana tengo un desafío enorme y ese es mi foco”, afirmó Zverev.

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Alexander Zverev. (Foto: Getty).

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