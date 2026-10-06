Sinner dio por finalizada su temporada y Zverev será número 1 del mundo

El italiano, que no juega desde Wimbledon, decidió realizarse un tratamiento en su rodilla y anunció que volverá a las canchas recién en 2027.

El pasado 12 de julio, Jannik Sinner superó a Alexanzer Zverev en cuatro sets y se quedó con la gloria en Wimbledon 2026, dejando en claro que era el mejor jugador del mundo. Desde entonces, el italiano no volvió a competir producto de una molestia en una de sus rodillas.

Sinner se perdió la gira norteamericana de canchas duras y, cuando se pensaba que volvería en la gira asiática, eso tampoco sucedió, por lo que las especulaciones respecto a su lesión comenzaron a ser cada vez más fuertes. El propio número 1 del mundo se encargó de anunciar mediante sus redes sociales que no volverá a jugar en 2026 ya que se realizará un tratamiento especial.

Así anunció Sinner que da por finalizada su temporada

“Hola a todos, quiero darles una pequeña actualización. Con los doctores decidimos que necesito un tratamiento para mi rodilla, lo cual significa que la temporada 2026 está oficialmente terminada para mí. Durante los últimos años, especialmente en los finales, Turín me dio muchos sentimientos hermosos y emociones, pero este año será diferente.

En este momento solamente tengo que pensar en mi carrera en un mediano-largo plazo. Haré todo lo posible para volver al 100% y les agradezco mucho a todos por su apoyo y espero verlos a todos muy prono. Adiós”, completó Jannik Sinner en el mensaje que grabó para sus fanáticos.

Zverev será número 1 del mundo

Jannik Sinner siempre fue muy fuerte en el tramo final de la temporada, donde mayormente se juegan torneos en canchas duras indoor, el mejor escenario para el italiano. Sin ir más lejos, en este 2026 no podrá defender los títulos de Beijing, Viena, París y las ATP Finals, además de la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái.

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Alexander Zverev. (Foto: Getty).

Por tal motivo perderá esos puntos y quien lo aprovechará será Alexander Zverev, que antes de que se termine 2026 pasará a ser número 1 del mundo en el ranking de la ATP. La semana en la que lo haga dependerá de sus resultados, pero tarde o temprano sucederá ya que Jannik no podrá defender la importante cantidad de puntos que obtuvo en 2025.

DATOS CLAVE

Jannik Sinner anunció que no volverá a competir durante la temporada 2026.

anunció que no volverá a competir durante la temporada 2026. Jannik Sinner realizará un tratamiento especial en su rodilla para priorizar su carrera.

realizará un tratamiento especial en su rodilla para priorizar su carrera. Alexander Zverev asumirá el número 1 del ranking ATP tras la baja del italiano.