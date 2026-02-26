Fue número 1 del mundo, ganó el US Open y propuso un cambio radical para el tenis

Es uno de los tenistas de elite con la técnica más excéntrica del circuito ATP, pero los resultados que consiguió en su carrera lo avalan. Fue número 1 del mundo, ganó el US Open y disputó tres veces la final del Australian Open, se trata de Daniil Medvedev. El tenista ruso sufre un bajón importante desde fines de 2024 y todavía le cuesta recuperarse.

El ruso se encuentra en la semifinal del ATP 500 de Dubái y busca que sea el puntapié para llegar de la mejor manera a la disputa de los dos primeros Masters 1000 del año: Indian Wells y Miami. Mientras lucha por ser campeón en Dubái, Medvedev encendió la polémica al proponer un curioso cambio en el calendario de la ATP.

En diálogo con la prensa, en ruso afirmó: “Yo haría que el circuito consista en 4 Grand Slams y 11 Masters 1000. El resto de torneos, quizás los mantendría, pero sin que repartan puntos para el ranking”. Cabe recordar que actualmente se disputan 4 Grand Slams, 10 Masters 1000 y luego el calendario se completa con varios ATP 500 y ATP 250 que se juegan en simultáneo.

El ruso, además afirmó: “El año pasado yo jugué siete torneos seguidos. ¿Estaba obligado a hacerlo? No, pero jugué mal a principios de temporada, así que podía pescar 100 puntos por aquí, 200 puntos por allá. Si no hubiese puntos, la decisión sería más sencilla“.

Daniil Medvedev. (Foto: Getty).

Medvedev no cree que la ATP pueda cambiar

Para concluir, el ex número 1 del mundo dijo: “Esta es la única manera de hacer que el circuito sea más corto. Sin embargo, esto nunca va a suceder, porque hay licencias y la ATP no va a tener el suficiente dinero como para comprarlas todas“.

“Los otros torneos no van a decir: ‘Perfecto, estoy fuera’, porque perderían dinero. Es el negocio. Ahora mismo, de la forma en la que está estructurada la ATP, esto nunca va a cambiar, al menos en esta época en la que estoy jugando“, cerró el nacido en Moscú.

