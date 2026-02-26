Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Fue número 1 del mundo, ganó el US Open y propuso un cambio radical para el tenis

Daniil Medvedev, que atraviesa un bajón en su carrera, pidió un cambio del calendario insólito para evitar el desgaste.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Daniil Medvedev
© GettyDaniil Medvedev

Es uno de los tenistas de elite con la técnica más excéntrica del circuito ATP, pero los resultados que consiguió en su carrera lo avalan. Fue número 1 del mundo, ganó el US Open y disputó tres veces la final del Australian Open, se trata de Daniil Medvedev. El tenista ruso sufre un bajón importante desde fines de 2024 y todavía le cuesta recuperarse.

El ruso se encuentra en la semifinal del ATP 500 de Dubái y busca que sea el puntapié para llegar de la mejor manera a la disputa de los dos primeros Masters 1000 del año: Indian Wells y Miami. Mientras lucha por ser campeón en Dubái, Medvedev encendió la polémica al proponer un curioso cambio en el calendario de la ATP.

En diálogo con la prensa, en ruso afirmó: “Yo haría que el circuito consista en 4 Grand Slams y 11 Masters 1000. El resto de torneos, quizás los mantendría, pero sin que repartan puntos para el ranking”. Cabe recordar que actualmente se disputan 4 Grand Slams, 10 Masters 1000 y luego el calendario se completa con varios ATP 500 y ATP 250 que se juegan en simultáneo.

El ruso, además afirmó: “El año pasado yo jugué siete torneos seguidos. ¿Estaba obligado a hacerlo? No, pero jugué mal a principios de temporada, así que podía pescar 100 puntos por aquí, 200 puntos por allá. Si no hubiese puntos, la decisión sería más sencilla“.

Daniil Medvedev. (Foto: Getty).

Daniil Medvedev. (Foto: Getty).

Medvedev no cree que la ATP pueda cambiar

Para concluir, el ex número 1 del mundo dijo: “Esta es la única manera de hacer que el circuito sea más corto. Sin embargo, esto nunca va a suceder, porque hay licencias y la ATP no va a tener el suficiente dinero como para comprarlas todas“.

Publicidad
Luciano Darderi puso a Juan Martín Del Potro a la altura de Federer y Djokovic

ver también

Luciano Darderi puso a Juan Martín Del Potro a la altura de Federer y Djokovic

“Los otros torneos no van a decir: ‘Perfecto, estoy fuera’, porque perderían dinero. Es el negocio. Ahora mismo, de la forma en la que está estructurada la ATP, esto nunca va a cambiar, al menos en esta época en la que estoy jugando“, cerró el nacido en Moscú.

DATOS CLAVE

  • Daniil Medvedev propone un calendario de 4 Grand Slams y 11 Masters 1000.
  • El tenista Daniil Medvedev alcanzó las semifinales del ATP 500 de Dubái actualmente.
  • El ex número 1 del mundo ganó el US Open y tres finales del Australian Open.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Coudet tiene todo lo necesario para que los hinchas de River se olviden rápidamente de Gallardo

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Racing vs. Independiente Rivadavia: minuto a minuto
Fútbol Argentino

Racing vs. Independiente Rivadavia: minuto a minuto

El sentido posteo de D'Onofrio por la salida de Gallardo de River
River Plate

El sentido posteo de D'Onofrio por la salida de Gallardo de River

Larrondo habló del fin de ciclo de Gallardo y dijo qué le puede dar Coudet a River: “Loco lindo”
River Plate

Larrondo habló del fin de ciclo de Gallardo y dijo qué le puede dar Coudet a River: “Loco lindo”

El guiño del Colo Barco a Boca: “La Bombonera es una locura, se extraña”
Boca Juniors

El guiño del Colo Barco a Boca: “La Bombonera es una locura, se extraña”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo