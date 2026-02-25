Luciano Darderi puso a Juan Martín Del Potro a la altura de Federer y Djokovic

“Más argento que el mate”, rezaba una bandera que acompañó a Luciano Darderi en el Abierto de Buenos Aires en el que logró avanzar hasta la final, en la que fue derrotado por Francisco Cerúndolo. Y es que aunque el tenista de 24 años lleva años representando la bandera de Italia, tiene cuna en Villa Gesell y algunas costumbres inconfundibles de quien sigue sintiéndose argentino.

Incluso en el tenis el número 21 del ranking mundial encontró en Juan Martín Del Potro, campeón del US Open 2009 y doble medallista olímpico, a su primer ídolo, a quien equipara con Roger Federer y Novak Djokovic, dos que están considerados en el Top 3 de mejores tenistas de la historia.

“Del Potro me gustaba cómo le pegaba con la derecha, y después de grande me empezó a gustar Federer; cómo jugaba, su estilo… Esos fueron los dos primeros ídolos que tuve”, dijo Darderi desde Santiago de Chile, donde este mismo miércoles de enfrentará a argentino Mariano Navone por los octavos de final del Torneo ATP 250. “Obviamente Djokovic es el mejor de la historia, con respecto a títulos. No es poca cosa y es también un ídolo porque con 38 años está en ese nivel. El otro día miraba la final con Alcaraz (Australian Open) y fue increíble que estuviera luchando ahí. Tengo que agarrarlo de ejemplo”, agregó para completar su terna de ídolos.

El geselino viajó con once años a Italia a disputar un torneo, lo ganó y recibió una propuesta para representar al país en un Mundial. Desde entonces, tuvo muchos más apoyos económicos y de marca de los que hubiese podido conseguir en Argentina, aunque asegura que ese cambio no lo afectó en su aspecto identitario, cultural.

Sí le sigue permitiendo, entre otros privilegios, compartir entrenamientos de manera mucho más frecuente con los mejores jugadores del mundo. “Siempre que puedo, intento entrenar con Alcaraz y Sinner. Intento entrenar con ellos porque es muy importante para el crecimiento. Son chicos muy humildes, y buena gente. Alcaraz es un buen chico, de una buena familia, mientras que con Sinner, Musetti y los demás italianos, la relación es sólida. Es un buen grupo de personas, son muy humanos, me llevo muy bien con ellos más allá del tenis”, explicó al respecto.

¿Sinner o Alcaraz?

Luciano Darderi no terminó de inclinar una preferencia al ser consultado sobre quienes destacan actualmente como los dos mejores tenistas del mundo. “No sé, los dos juegan un huevo, Jannik tiene dos años más que Carlos. Van mejorando, subiendo, bajando en tenis, hay lesiones, hay momentos difíciles. Juegan bien en diferentes superficies. Sinner juega un poquito mejor que Carlos en indoor, ganó las Finales de la ATP dos o tres años”, se justificó.

Y agregó: “Carlos es más de jugadas que no te esperas tanto, un poco más random, tiene más variedad. Y Sinner es más sólido; juega más de pizarrón, aunque ahora está cambiando mucho, está tirando más dejadas y está subiendo más a la red y tratando de meter más información en su juego, y yo creo que eso también lo está haciendo mejorar mucho”.

