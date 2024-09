Si bien en este 2024, Jannik Sinner se consolidó como número 1 del ranking de la ATP y obtuvo dos Grand Slam -Australia y US Open- la realidad es que el italiano no la está pasando nada bien. En la previa de la ira por Norteamérica de canchas duras del mes de agosto se conoció que Sinner había sido investigado por un caso de doping sucedido en marzo de este año.

Si bien el italiano había sido investigado, nunca fue sancionado y eso se debe a que él presentó todo lo necesario para demostrar que se había tratado de una grave falla de su equipo de trabajo –al cual despidió– y que la dosis de la sustancia prohibida -clostebol- había sido mínima. El contagio se había dado en una sesión de masajes que su kinesiólogo le hizo sin guantes.

Hace algunas semanas, la ITIA había absuelto de toda culpa a Jannik Sinner, dejando en claro que no sería sancionado y eso trajo cierta tranquilidad al mundo del tenis, el cual se vio bastante convulsionado, no tanto por el nombre propio de Sinner, sino porque no se tuvo la misma vara con otros casos de doping positivo con tenistas de mucho menor ranking.

Malas noticias para Sinner

En las últimas horas se conoció que la AMA – Agencia Mundial Antidopaje- apelará la sentencia de la ITIA y pedirá que se sancione a Jannik Sinner con hasta dos años de suspensión por el caso sucedido en marzo de este 2024. Cabe aclarar que fueron dos testeos en los que el italiano dio positivo, pero los mismos corresponden a la misma situación.

Alcaraz respaldó a Sinner

Carlos Alcaraz, actual número 3 del mundo, salió a respaldar a Jannik Sinner en conferencia de prensa tras meterse en cuartos de final del ATP de Beijing: “Son cosas muy sensibles para Jannik y para el tenis en general. Después de que se decidiera todo antes de Cincinnati, de que la ITIA dijera que Jannik decía que no había hecho nada, ahora esto vuelve a abrirse. Creo que para el tenis realmente no es nada bueno, ni una buena señal”.

Sinner y Alcaraz, una de las mayores rivalidades tenistas de los últimos años. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Había pasado algo, pero después de unos meses pensé que estaba cerrado, que nada pasaría de nuevo, que Jannik es inocente y que vieron que no había hecho nada malo. Así que comencé a pensar en ello y sobre mí mismo. Este mes no sé que ha pasado exactamente, solo vi las noticias y me sorprendió un poco. ¿Qué pasa, que el caso se abre de nuevo? No sé qué ocurrirá en los próximos meses, pero para el tenis no es buena señal”.

Elogios para Sinner

Carlos Alcaraz también destacó la mentalidad del italiano y la posibilidad de dejar afuera de la cancha toda esta situación: “Es difícil, es un punto complicado y difícil para él. Sé que todo el mundo está hablando de ello y en las noticias también. Probablemente, como ya dije en Nueva York, la gente empezó a mirarle de una manera diferente. No sé cómo será, pero entiendo su posición. De cualquier forma, el juego y el nivel con el que está jugando con todo lo que está pasando es una locura”.

“Es capaz de dejar todo fuera cuando está en la pista, jugando un buen tenis, es increíble. Espero que esto termine lo más pronto posible y pueda seguir enfocado en lo que ama, que es jugar al tenis y seguir adelante. Todo lo que puedo decir es que espero que su gente, los más cercanos a él, no se sientan mal estos próximos meses”, concluyó el murciano.