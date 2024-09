Carlos Alcaraz, enojado por las advertencias recibidas en el ATP de Beijing: “Así no se puede jugar al tenis”

Luego de ser la gran figura del Team Europe en la Laver Cup, Carlos Alcaraz partió rumbo a Asia para afrontar una gira que será importante de cara a volver a quedar cerca del número 1 del ranking de la ATP y también par llegar de la mejor manera al ATP Finals, a disputarse en Torino en noviembre. Además, por delante están las finales de la Copa Davis y el murciano sabe muy bien que es el as de espadas del conjunto español.

En su primera parada por el continente asiático, Carlitos inició su recorrido en el ATP 500 de Beijing, la capital de China. El español derrotó en sets corridos al francés Giovanni Mpetshi Perricard por 6/4 y 6/4 y así se metió en la segunda ronda. Curiosamente, ya que suele caracterizarse por su gran comportamiento en la cancha, al murciano le dieron dos warnings, las advertencias fueron por la demora para sacar.

¿Qué dijo Alcaraz sobre los warning recibidos?

“Nunca me han puesto warning, siempre intento sacar lo más rápido posible, y en un set me ponés dos. Así no se puede jugar al tenis”, afirmó el español en conferencia de prensa. Cabe recordar que cuando termina un punto, el jugador tiene 25 segundos -el contador aparece en la zona de marcadores, bien visible para todos los presentes- para sacar y dar comienzo a un nuevo punto. En ese tiempo, el tenista puede secarse rápidamente la transpiración y elegir las pelotas.

La explicación de Carlos Alcaraz

“Cuando juegas contra un sacador como él, soy consciente de que cada juego al resto es muy duro. Por ello, cuando salvé tres bolas de break en ese 0-40 y llevarme finalmente el set fue muy importante para mí. Me enfadó lo que pasó porque sentía que no tenía tiempo entre punto y punto, que tenía que correr y no podía tomarme tiempo para respirar o descansar”, afirmó Carlitos.

Carlitos jugará contra el holandés Griekspoor en segunda ronda de Beijing. (Foto: IMAGO).

Además, agregó: “Cerré un punto en la red, que ese fue el caso, y no tuve tiempo de ir por la toalla y hacer mi rutina. Eso me enfadó. Fue muy importante para mí el cerrar ese set y comenzar el segundo con esa confianza Él cometió tres dobles faltas en el inicio del segundo set, eso me ayudó. Necesité estar muy concentrado en los siguientes juegos”.