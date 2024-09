Que a Rafael Nadal no le queda mucho par dar en el tenis es una realidad. Es duro ver el final de una era tan gloriosa, pero hace tiempo se viene venir. Las lesiones impidieron que el español sea todavía más grande de lo que es, pero a sus 37 años se nota que le cuesta pelear contra su físico. En la gira europea de polvo de ladrillo se bajó de algunos compromisos, en Roland Garros no tuvo un sorteo ameno, en los Juegos Olímpicos tampoco, a Norteamérica directamente ni viajó para jugar en canchas rápidas ni siquiera el US Open.

Nadal estaba anotado para jugar en la Laver Cup, el certamen que enfrenta al Team Europa y al Tema World y que suele traer grandes momentos ya que es la única vez en el año que los grandes rivales del circuito comparten equipo. Lamentablemente, Rafa se bajó de la Laver Cup y ya no tiene compromisos para lo que resta del año, por lo que todavía no se sabe si continuará jugando de manera profesional o si su participación en los Juegos Olímpicos fue lo último en el tenis.

Muguruza y el retiro de Nadal

Garbiñe Muguruza, la ex tenista de 30 años que supo ganar Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017, se refirió al posible retiro de Rafael Nadal en dialogo con Tennis.com: “Rafa está completamente listo para su retirada. Su cuerpo, su mente, absolutamente todo… ¡también es momento para que disfrute con su hijo! Le veo sonreír todo el rato cada vez que está con él. Pienso: ‘¿Por qué sigues en la pista todavía? Vete a casa, pilla el barco, disfruta en Mallorca‘. Creo que ha dado todo lo que tenía que dar”.

Además, agregó: “Yo también estaba lista. La vida me estaba mandando señales, sobre todo a nivel físico. Simplemente estaba emocionada por vivir el siguiente capítulo. Es difícil conocer a Rafa, es bastante tímido. Hablamos un poco en la gala de los Laureus, en Madrid, a principios de año. Dijo: ‘Este es mi último año’, pero no comentó mucho más. No le quise preguntar cosas tan personales”.

La vida después del retiro para Muguruza

Garbiñe Muguruza, que fue número 1 del mundo, se retiró del tenis en 2023 y analizó cómo fue su vida tras dejar la actividad profesional: “Pensé que estaría más tiempo en casa, pero resulta que estoy viajando mucho: eso sí, de una manera cómoda. No estoy estresada, no cargo con 55 raquetas, no estoy nerviosa. Estoy feliz de viajar de esta manera. Estoy haciendo todo lo que no podía hacer antes, pasando tiempo con mis seres queridos. Ahora siento ese lado más personal; antes todo era profesional”.