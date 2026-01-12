Hizo historia en Roland Garros y ahora se bajó del Abierto de Australia: “Momento mental difícil”

Ningún amante del tenis olvidará lo que hizo Lois Boisson en Roland Garros 2025. Llegó al evento en el puesto número 361 del ranking de la WTA y alcanzó las semifinales. En el camino dejó a Mertens, Pegula y Andreeva, hasta que en la semifinal se encontró con Coco Gauff que se quedó con el encuentro en sets corridos y luego ganaría el certamen al vencer en la final a Aryna Sabalenka.

Lois Boisson fue la esperanza del tenis francés, que desde hace más de 25 años no tienen una ganadora de su Grand Slam, la última fue Mary Pierce en el 2000. La nacida en Dijon en 2003 fue furor y escaló muchos puestos en el ranking, a tal punto que terminó 2025 en la posición número 36.

Boisson se bajó del Abierto de Australia

En el comienzo de 2026 hubo algunos cambios en el ranking y Boisson actualmente es la número 35 y si bien no sería cabeza de serie en el Abierto de Australia -lo son las 32 mejores rankeadas- iba a ser una de esas jugadoras que nadie quiere enfrentar, pero lamentablemente la de Dijon no será de la partida en Melbourne.

Boisson en Roland Garros 2025. (Foto: Getty).

A través de un extenso comunicado en las redes sociales, Boisson informó que se encuentra con problemas físicos que le impiden competir al 100% y por esa razón de baja del evento más importante de este comienzo de 2026. Entre lo más destacado del comunicado, la francesa afirmó: “Llevo varios meses pasando por un periodo muy difícil, un momento difícil tanto mental como físicamente”.

Cabe destacar que luego de su épica participación en Roland Garros, Lois Boisson disputó Wimbledon y no pasó la qualy, luego estuvo en el US Open, pero cayó en primera ronda. En 2026 iba a ser su estreno en el Abierto de Australia, pero por cuestiones físicas y mentales no podrá ser.

