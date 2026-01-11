El incómodo momento entre Sabalenka y Kostyuk tras la final del WTA de Brisbane: “Dolor en el corazón”

Aryna Sabalenka comenzó 2026 con un título y demostrando que será la rival a vencer en el Abierto de Australia. Este domingo, la bielorrusa derrotó 6/3 y 6/3 a Marta Kostyuk en la final del WTA de Brisbane, uno de los torneos de preparación de cara al primer Grand Slam del año.

Marta Kostyuk es oriunda de Ucrania y dejó en claro su postura -tal como la inmensa mayoría de sus compatriotas- de no saludar en la red una vez que termine el partido a jugadoras rusas o bielorrusas, por lo que este domingo no solamente no hubo apretón de manos con Sabalenka -nacida en Minsk- sino que tampoco posaron juntas para la foto una vez finalizada la ceremonia de premiación.

Fue una ceremonia con cierta tensión. Si bien Sabalenka ya dejó en claro que no está a favor de la guerra entre Rusia y Ucrania, la realidad es que no es cómodo vivir esa situación, al menos en público. Cabe resaltar que esta medida que toman los ucranianos es para no dejar de visibilizar el conflicto bélico que está pronto a cumplir cuatro años.

Aryna Sabalenka y una bandera ucraniana de fondo. (Foto: Getty).

Emotivo discurso de Marta Kostyuk

Una vez terminada la final, Marta Kostuyk tomó el micrófono, no felicitó a Sabalenka y dijo: “Quiero decir unas palabras sobre Ucrania. Juego cada día con dolor en el corazón. En Ucrania, miles de personas se encuentran ahora mismo sin electricidad ni agua caliente. Afuera hay -20 grados, y es muy, muy doloroso vivir en esta realidad a diario“.

“Sabes, hace mucho calor aquí en Brisbane, así que es difícil imaginarlo. Pero mi hermana duerme bajo tres mantas porque hace mucho frío en casa. Me emocionó muchísimo ver a tantos fans ucranianos aquí esta semana. Muchas gracias a todos”, completó Kostyuk, que a partir de mañana será la número 20 del mundo.

Marta Kostyuk. (Foto: Getty).

La palabra de Sabalenka tras ganar en Brisbane

Por su parte, la bielorrusa sí se refirió a su rival en su discurso: “Quiero felicitar a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada. Les deseo todo lo mejor. Espero que nos encontremos muchas más veces en finales para mostrar un gran tenis”.

