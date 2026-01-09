Jugó una final histórica contra Nadal, dos dopings complicaron su carrera y ahora entrenará a una promesa del tenis español

Hace algunas semanas, el mundo del tenis quedó consternado con la decisión de Carlos Alcaraz de dejar de trabajar con Juan Carlos Ferrero, su histórico entrenador. Días más tarde, una de las grandes promesas del tenis español, Alejandro Davidovich Fokina, hizo público que no trabajará más con Félix Mantilla, quien fue su coach en el último tiempo, donde mejor nivel mostró.

Davidovich Fokina trabajará a partir de este 2026 con Mariano Puerta, ex tenista argentino que supo hacer historia en 2005 cuando llegó a la final de Roland Garros. En aquella oportunidad, el cordobés cayó ante Rafael Nadal, que conquistó su primer título en la capital francesa luego llegarían 13 más.

Cabe destacar que el español de 26 años tuvo un 2025 espectacular, si bien no lo pudo coronar con un título, alcanzó cuatro finales, tres de ellas en ATP 500, lo que hizo que escale considerablemente en el ranking, a tal punto que hoy en día es el número 14 del mundo.

Alejandro Davidovich Fokina. (Foto: Getty).

Puerta, finalista de Roland Garros 2005

El cordobés tuvo una gran etapa júnior y luego supo plasmarlo en una gran trayectoria que incluyó tres títulos a nivel ATP, ser número 9 en el ranking y la recordada final de Roland Garros 2005, en la que perdió ante Rafael Nadal por 6/7, 6/3, 6/1 y 7/5. Aquel sería el primer título de Rafa en la capital francesa

Los dos dopings de Puerta

En el año 2003, Mariano Puerta estaba volviendo a su mejor nivel y tras una derrota ante Agustín Calleri, en el ATP de Viña del Mar, al zurdo le realizaron un control antidoping que resultó positivo y así fue que recibió nueve meses de suspensión. En su organismo se encontró clenbuterol, una sustancia prohibida. Así lo recordó Puerta: “Voy a ese torneo en Chile, ganó en primera ronda, pierdo en segunda con Agustín Calleri, tengo control antidoping, todo normal, me voy, hasta que unos meses después me informan del control antidopaje positivo. Digo: ‘¿Qué es esto? ¡Ah, el remedio!’. Me quería morir”.

Aquella final de Roland Garros ante Nadal marcó un antes y un después en su carrera. Unos días más tarde llegaría la peor noticia que podía recibir y es que el control antidoping dio positivo, en esta oportunidad la droga hallada fue epinefrina, la cual fue encontrada en una baja dosis en su cuerpo y él alegó que fue producto de tomar agua contaminada de la botella de agua de su esposa, que tomaba un medicamento.

Mariano Puerta en 2005. (Foto: Getty).

A Mariano Puerta lo sancionaron por ocho años, lo que claramente era el final de su carrera, pero en 2006, el TAS redujo su pena a dos años y le permitió volver a jugar en 2007. El zurdo lo hizo y su mejor resultado fue ganar el Challenger de Bogotá en 2008, pero la realidad es que su último partido en el circuito ATP fue aquella final de Roland Garros 2005, la cual marcó su carrera para siempre.

