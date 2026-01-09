Es tendencia:
logotipo del encabezado
Tenis

Jugó una final histórica contra Nadal, dos dopings complicaron su carrera y ahora entrenará a una promesa del tenis español

Alejandro Davidovich Fokina dejó de trabajar con Félix Mantilla y decidió contratar a un argentino como sustituto a partir de 2026.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Mariano Puerta
© GettyMariano Puerta

Hace algunas semanas, el mundo del tenis quedó consternado con la decisión de Carlos Alcaraz de dejar de trabajar con Juan Carlos Ferrero, su histórico entrenador. Días más tarde, una de las grandes promesas del tenis español, Alejandro Davidovich Fokina, hizo público que no trabajará más con Félix Mantilla, quien fue su coach en el último tiempo, donde mejor nivel mostró.

Davidovich Fokina trabajará a partir de este 2026 con Mariano Puerta, ex tenista argentino que supo hacer historia en 2005 cuando llegó a la final de Roland Garros. En aquella oportunidad, el cordobés cayó ante Rafael Nadal, que conquistó su primer título en la capital francesa luego llegarían 13 más.

Cabe destacar que el español de 26 años tuvo un 2025 espectacular, si bien no lo pudo coronar con un título, alcanzó cuatro finales, tres de ellas en ATP 500, lo que hizo que escale considerablemente en el ranking, a tal punto que hoy en día es el número 14 del mundo.

Alejandro Davidovich Fokina. (Foto: Getty).

Alejandro Davidovich Fokina. (Foto: Getty).

Puerta, finalista de Roland Garros 2005

El cordobés tuvo una gran etapa júnior y luego supo plasmarlo en una gran trayectoria que incluyó tres títulos a nivel ATP, ser número 9 en el ranking y la recordada final de Roland Garros 2005, en la que perdió ante Rafael Nadal por 6/7, 6/3, 6/1 y 7/5. Aquel sería el primer título de Rafa en la capital francesa

Los dos dopings de Puerta

Le ganó un partido clave a Djokovic, fue top 5 y ahora arremetió contra el entrenador más polémico

ver también

Le ganó un partido clave a Djokovic, fue top 5 y ahora arremetió contra el entrenador más polémico

En el año 2003, Mariano Puerta estaba volviendo a su mejor nivel y tras una derrota ante Agustín Calleri, en el ATP de Viña del Mar, al zurdo le realizaron un control antidoping que resultó positivo y así fue que recibió nueve meses de suspensión. En su organismo se encontró clenbuterol, una sustancia prohibida. Así lo recordó Puerta: “Voy a ese torneo en Chile, ganó en primera ronda, pierdo en segunda con Agustín Calleri, tengo control antidoping, todo normal, me voy, hasta que unos meses después me informan del control antidopaje positivo. Digo: ‘¿Qué es esto? ¡Ah, el remedio!’. Me quería morir”.

Publicidad

Aquella final de Roland Garros ante Nadal marcó un antes y un después en su carrera. Unos días más tarde llegaría la peor noticia que podía recibir y es que el control antidoping dio positivo, en esta oportunidad la droga hallada fue epinefrina, la cual fue encontrada en una baja dosis en su cuerpo y él alegó que fue producto de tomar agua contaminada de la botella de agua de su esposa, que tomaba un medicamento.

Mariano Puerta en 2005. (Foto: Getty).

Mariano Puerta en 2005. (Foto: Getty).

A Mariano Puerta lo sancionaron por ocho años, lo que claramente era el final de su carrera, pero en 2006, el TAS redujo su pena a dos años y le permitió volver a jugar en 2007. El zurdo lo hizo y su mejor resultado fue ganar el Challenger de Bogotá en 2008, pero la realidad es que su último partido en el circuito ATP fue aquella final de Roland Garros 2005, la cual marcó su carrera para siempre.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Alejandro Davidovich Fokina contrató al argentino Mariano Puerta como su nuevo entrenador para este 2026.
  • El tenista español alcanzó el puesto número 14 del ranking mundial tras disputar cuatro finales.
  • Mariano Puerta, finalista de Roland Garros 2005, reemplazará a Félix Mantilla en el equipo técnico.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Marino Hinestroza es el primer refuerzo de Boca del 2026

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

Lee también
Fue Top 10, estuvo al borde de la muerte, jugó una final de Roland Garros con Nadal y dos casos de doping frenaron su carrera
Tenis

Fue Top 10, estuvo al borde de la muerte, jugó una final de Roland Garros con Nadal y dos casos de doping frenaron su carrera

Los dos refuerzos que buscará Boca tras acordar la llegada de Marino Hinestroza
Boca Juniors

Los dos refuerzos que buscará Boca tras acordar la llegada de Marino Hinestroza

Baltasar Rodríguez podría irse de Racing a Inter Miami
Fútbol Argentino

Baltasar Rodríguez podría irse de Racing a Inter Miami

Flamengo quiere incorporar a Richarlison para después del Mundial 2026
Fútbol Sudamericano

Flamengo quiere incorporar a Richarlison para después del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo