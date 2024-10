Este fin de semana, Jannik Sinner sacó a relucir su categórico dominio en la actualidad. Lo hizo en el marco de la gran final del Masters 1000 de Shanghái, en China, donde superó al mismísimo Novak Djokovic en sets corridos para gritar campeón.

Al mismo tiempo, de esta manera, el destacado tenista italiano se consolidó en lo más alto del Ranking ATP y con mucha distancia sobre sus más inmediatos perseguidores. Así le puso paños fríos a la polémica generada por su reciente doping positivo.

Igualmente, después de consumada su conquista en Shanghái, Sinner se mostró realmente abatido, algo que llamó la atención de propios y extraños. Y, poco después de la coronación, el tenista italiano compartió precisiones sobre lo acontecido.

Jannik Sinner en acción.

“La gente piensa que, cuando ganás o tenés éxito, no tenés ningún problema, pero eso no es verdad. No me encuentro en una posición muy agradable y me gustaría no sentirme así fuera de la cancha”, exteriorizó Sinner sobre su situación actual.

“Me encantaría poder jugar más libremente y disfrutar un poco más del juego”, profundizó Sinner. Y, lógicamente, su preocupación tiene que ver con el mencionado doping que data de su participación en el certamen de Indian Wells, en Estados Unidos.

“Este año fue muy, muy duro para mí. Perdí un poco la sonrisa porque tuve algunos problemas fuera de la cancha y estos siguen en mi cabeza por momentos. Nunca es fácil jugar en estas circunstancias pero trato de disfrutar lo máximo que puedo”, profundizó.

Y, por último, quien superó al mítico serbio Novak Djokovic por un contundente 7-6(4) y 6-3 en dicha final de Shanghái, reveló: “Solamente trato de mantener la calma y de no causar problemas cuando fallo un tiro o cuando tengo mala suerte”.

Así está hoy el Ranking ATP