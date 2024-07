Wimbledon tuvo este sábado 6 de junio la visita de una personalidad destacada del fútbol. Pep Guardiola asistió al All England Club y estuvo en el Palco Real de la cancha central para ver el mejor tenis del mundo. Lo que no se esperaba es recibir algunas propuestas del alemán Alexander Zverev.

Guardiola revolucionó Wimbledon con su presencia, junto a su familia, su esposa Cristina Serra y su hija María. Estuvo en el Palco Real, donde suelen recibir a múltiples invitados. En este caso, estuvo el técnico del Manchester City junto al destacado jugador de cricket, Ben Stokes, entre otros. Ambos estuvieron viendo el partido entre Alexander Zverev y el local Cameron Norrie.

Las cámaras de televisión mostraron en reiteradas ocasiones al técnico español, a tal punto que mostraron un momento en el que le explicaba ciertas cosas a su hija María. Las redes sociales lo advirtieron y hasta bromearon con el hecho de que parecía que le estaba dando una charla técnica, como si fuese su entrenador. “Da indicaciones hasta en un partido de tenis“, dijeron algunos usuarios.

Alexander Zverev, devoción y un pedido a Pep Guardiola: “Bayern Múnich necesita un técnico”

Una vez concluido el match que Zverev le ganó a Norrie en tres sets, llegó el momento en el que el alemán fue entrevistado y pudo dirigirse ante el público. Allí aprovechó el momento para elogiar a “una leyenda del fútbol como Pep Guardiola“.

“Cuando he visto a una leyenda como Pep me he puesto súper nervioso. Ha sido un honor jugar delante tuyo“, dijo, lo que generó una ovación de la cancha central para el entrenador de Manchester City. Pero no terminó todo ahí.

Luego de los aplausos, Zverev pidió decir una cosa más. “Bayern Múnich necesita un técnico“, dijo sonriente el tenista alemán. Inmediatamente, la cara de Guardiola negaba con su cabeza el pedido, aunque con cierta risa. Resulta algo lógico, ya que los ‘Bávaros’ ya han anunciado a Vincent Kompany como su entrenador y, según algunos medios, el propio Pep lo recomendó a la dirigencia del club.

Pero, después, al recibir esa negativa, el actual número 4 del mundo fue por más y hasta le pidió que lo entrene. “Si te cansas del fútbol puedes venir a entrenarme cuando quieras“, manifestó, generando una nueva ovación. El técnico del City tomó nota.

Alexander Zverev ya igualó su mejor resultado en Wimbledon

Con su victoria ante Cameron Norrie, Alexander Zverev llegó por tercera vez a una cuarta ronda de Wimbledon (2017 y 2021, anteriormente). Resulta raro que no tenga un resultado superior en este Grand Slam, pero así ha sido su historial.

El año pasado, perdió en tercera ronda ante el italiano Matteo Berrettini en tres sets. En sus participaciones en cuarta ronda, perdió ante tenistas canadienses y en cinco sets: en 2017 sucedió ante Milos Raonic y en 2021 ante Félix Auger-Aliassime.