Los millones que obtuvo Carlos Alcaraz tras ganar el Australian Open 2026

Carlos Alcaraz se hizo gigante en Melbourne y ganó el Abierto de Australia -que pudo verse a través de Disney+– de punta a punta. El número 1 del mundo llegó al primer Grand Slam del año con algunas dudas, especialmente luego de finalizar su vínculo laboral con Juan Carlos Ferrero, el entrenador que había tenido a lo largo de toda su carrera.

El murciano mostró cambios en su juego, especialmente en su saque con un nuevo armado y le funcionó. Carlitos tuvo partidos impresionantes en este Abierto de Australia, especialmente ante Sascha Zverev en semifinales. Carlitos ganó una batalla de 5 horas y 27 minutos y se metió en la gran final, donde debía medirse ante Novak Djokovic, el máximo ganador de títulos de Grand Slam.

Fue una final apasionante. Djokovic mostró su cara más letal en el primer parcial y se lo quedó por 6/2, pero Alcaraz sacó a relucir todo su tenis, sacó muy bien, aprovechó la merma física de Nole y fue implacable en los siguientes sets, los cuales ganó por 6/2, 6/3 y 7/5, para conquistas su primer título en Melbourne y pasar a ser el jugador más joven de la historia en ganar el Career Grand Slam.

¿Qué es el Career Grand Slam?

Se llama Career Grand Slam a la conquista de los cuatro títulos de Grand Slam -Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open-, sin importar el año en que hayan sido conseguidos. Carlitos acumulaba dos títulos en París, dos en Londres y dos en Nueva York, pero nunca había podido alzar el trofeo más deseado en Melbourne hasta este 2026.

Carlos Alcaraz. (Foto: Getty).

¿Cuánto dinero obtuvo Carlos Alcaraz por ganar el Abierto de Australia?

ver también Carlos Alcaraz, histórico: le ganó a Djokovic y se quedó con el Abierto de Australia

Por ganar el Abierto de Australia, Carlos Alcaraz embolsó nada más y nada menos que 2.697.500 dólares. Por su parte, Novak Djokovic obtuvo 1.397.500 dólares por ser finalista. En lo que respecta al ranking, el español se mantiene como número 1 y le saca una buena diferencia a Jannik Sinner, mientras que Nole escaló al tercer puesto.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE