Carlos Alcaraz, histórico: le ganó a Djokovic y se quedó con el Abierto de Australia

Jornada histórica para el tenis en general y para Carlos Alcaraz en particular. El español derrotó a Novak Djokovic por 2/6, 6/2, 6/3 y 7/5 y conquistó el Abierto de Australia, que se pudo ver a través de Disney+. Esta conquista del murciano es un hito para este deporte ya que se convirtió en el jugador más joven -tiene apenas 22 años- en ganar el Career Grand Slam, que significa la conquista de al menos una vez cada Major: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Carlos Alcaraz salió a jugar con algo de tensión, mientras que Djokovic a darlo todo desde el comienzo ya que sabía que la única oportunidad que tenía de ganar era con la experiencia, ya que físicamente era imposible estar a la altura de Carlitos. El serbio se hizo fuerte en los momentos importantes y se quedó con el primer set por 6/2, pero Alcaraz no sabe lo que es rendirse.

Carlos Alcaraz salió a jugar el segundo set con otra determinación. Djokovic empezó a querer jugar puntos más cortos, sabiendo que debía acortar lo máximo posible el tiempo de partido y el murciano se sintió cómodo en esa decisión y en el palo por palo fue sumamente superior. Quebró en los momentos justos y se quedó con la segunda manga por 6/2.

Ya para el tercer set, Djokovic empezó a mostrarse más cansado, sin piernas y con más subidas a la red de las habituales. Alcaraz estuvo implacable con su saque, quebró a Djokovic en los momentos indicados y no sufrió para ganar el tercer set por 6/3.

Djokovic lo peleó hasta el final

El cuarto set fue el más emotivo de todos. Djokovic sabía que tenía que cambiar para no perder tan fácilmente como en los últimos dos parciales y apeló a volver a su juego inicial, aunque Alcaraz estaba intratable y muy sólido. Así y todo, Nole ganó algunos puntos largos y buscó la arenga en la gente presente en el Rod Laver Arena, pero ni con eso alcanzó. Carlitos fue letal en el tramo final y se quedó con el set por 7/5.

Nole batalló de gran manera a sus 38 años, pero no pudo con un Alcaraz implacable. (Foto: Getty).

Los 7 títulos de Grand Slam de Carlos Alcaraz

US Open 2022

Wimbledon 2023

Roland Garros 2024

Wimbledon 2024

Roland Garros 2025

US Open 2025

Abierto de Australia 2026

DATOS CLAVE