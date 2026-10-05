Medvedev, descalificado ante Djokovic en el ATP de Beijing

El ruso caía ante Nole en la semifinal del certamen chino cuando cometió un grave error que lo dejó fuera de competencia por una sanción disciplinaria.

Uno de los jugadores más excéntricos del circuito de la ATP es Daniil Medvedev. El ruso es propenso a demostrar sus emociones, ya sea las positivas con su simpatía habitual, pero también sus enojos y frustraciones en cancha. Sin ir más lejos, quedó en el recuerdo la vez que pateó una cámara tras llevársela puesta en medio de un partido.

En esta oportunidad, el ruso se midió ante Novak Djokovic por la semifinal del ATP de Beijing, pero no logró terminar el partido en tiempo ya que fue expulsado cuando el mismo estaba por terminar. Nole se había quedado con el primer set por 7/5 y cuando estaba por cerrar el partido, sucedió un hecho desagradable que tuvo al ruso como protagonista.

Djokovic sacaba 5 a 3 a favor, el marcador del game era 15 iguales, pero ahí sucedió una jugada puntual: Nole superó a Daniil con un winner y la pelota rebotó en el fondo, pero le volvió al ruso que de revés golpeó fuerte y la bola impactó en la cabeza de un aficionado. La decisión del umpire y el supervisor fue la de expulsar a Medvedev.

Esta decisión va acompañada de la pérdida de los 200 puntos que había acumulado por llegar a la semifinal del torneo y también los 200 mil euros que llevaba acumulados. Sin lugar a dudas, un pelotazo que le saldrá muy caro. Ahora Daniil debe olvidarse rápidamente de esta situación y trasladarse a Shanghái para jugar el Masters 1000 de dicha ciudad.

Así fue la acción que derivó en la expulsión de Medvedev

🤯 MOMENTO DE TENSIÓN: Medvedev pegó un pelotazo y un aficionado recibió el golpe en su cabeza.



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Nole estiró su invicto en Beijing

Hacía años que Novak Djokovic no competía en el ATP de Beijing, pero en este 2026 decidió regresar al certamen donde nunca había perdido un partido y todo sigue así. Nole acumula un récord extraordinario en este torneo de 33 victorias y ninguna derrota. El próximo martes buscará estirar esta racha cuando se mida en la final ante Alex De Miñaur.

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