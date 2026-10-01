Con una chicana a Djokovic, Zverev defendió que los Grand Slam se jueguen a cinco sets

El alemán, que en este 2026 conquistó Roland Garros y el US Open, no ve con buenos ojos la propuesta de disputar los encuentros al mejor de tres.

Alexander Zverev atraviesa el mejor año de su carrera. El alemán supo aprovechar sus oportunidades y conquistó Roland Garros y el US Open, sumando a su vitrina los dos primeros Grand Slams de su trayectoria. Sascha inició la gira asiática con victoria en el ATP de Beijing ante Cameron Norrie, analizó su gran presente y se metió en el debate que se instaló en el mundo del tenis hace un tiempo: Grand Slams al mejor de tres o de cinco sets.

Los Grand Slams son los cuatros torneos más importantes del año. Son históricos y las tradiciones son elementales en cada uno de ellos, si bien son muy distintos entre sí, comparten una característica: los hombres juegan al mejor de cinco sets, lo que generó partidos eternos y batallas memorables a lo largo de la historia.

Luego de superar sin problemas a Cameron Norrie, Alexander Zverev se presentó en conferencia de prensa y fue consultado por esta situación. Su respuesta fue tajante: “¿Quién quiere hacer eso? ¿Quién quiere hacerlo? Creo que ganar un Grand Slam es una de las cosas más difíciles que existen en el deporte precisamente porque jugamos al mejor de cinco sets. Si no fuera así, podríamos jugar simplemente más Masters 1000 y añadir cuatro torneos más de ese tipo durante el año”.

Además, agregó: “Un Grand Slam es diferente porque se juega al mejor de cinco. Es historia. Forma parte de lo que hacemos y también del motivo por el que nos preparamos físicamente de esta manera. Tampoco estoy de acuerdo con todo ese debate sobre la capacidad de atención y demás, porque el Australian Open registró cifras récord este año y el US Open también tuvo cifras récord. No comparto demasiado ese argumento porque creo que el tenis está creciendo”.

Alexander Zverev. (Foto: Getty).

Una chicana a Djokovic

“No conozco a ningún jugador que quiera disputar los Grand Slams al mejor de tres sets. Sí, quizá Novak quiera ahora jugar al mejor de tres porque evidentemente está haciéndose un poco mayor, pero creo que si le hubieras preguntado hace diez o quince años seguramente habría dicho que no. Forma parte de la historia. Es lo más difícil de ganar en nuestro deporte porque jugamos al mejor de cinco sets. Físicamente, es una de las experiencias más extremas por las que puedes pasar. Así que no, no apoyo ese cambio, por dejarlo claro”, completó el alemán.

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Djokovic y Sinner. (Foto: Getty).

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