El argentino superó al serbio por la primera ronda del último Grand Slam del año y obtuvo la victoria más importante de su carrera.

Con Carlos Alcaraz volviendo a las canchas luego de varios meses y con Jannik Sinner ausente, el mundo del tenis se ilusionó con ver a Novak Djokovic peleando hasta el final en este US Open 2026, pero Mariano Navone puso fin al paso del serbio en el último Grand Slam del año al superarlo en la primera ronda por 7/6, 5/7, 4/6, 6/2 y 6/1.

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El duelo entre Nole y la Nave duró más de cuatro horas y media, por lo que fue una verdadera batalla, pero quien no la pasó nada bien fue Novak Djokovic que tuvo que pedir médico, que se lo vio con un malestar físico importante y que hasta se lo notó emocionado en el tramo final del encuentro, probablemente porque sabía que el partido era irremontable y se estaba quedando sin poder pelear por su vigesimoquinto título de Grand Slam.

DJOKOVIC, QUEBRADO EN PLENO PARTIDO. 😢



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Djokovic contó lo mal que la pasó en cancha

En diálogo con la prensa, el serbio reveló: “Ha sido una sensación horrible para mí en la pista. Esto es algo que, por desgracia, vengo arrastrando prácticamente en cada partido este año. Vomitar, tener arcadas… Después, todo mi cuerpo empieza básicamente a venirse abajo, con calambres y dolor. Estoy intentando abordar lo que me está pasando y ver hasta dónde puedo llegar de esta manera”.

Navone, el quinto argentino en vencer a Nole

Tras el duelo correspondiente a la primera ronda del US Open 2026, Mariano Navone se convirtió en el quinto argentino en superar al tenista más ganador de títulos de Grand Slam de todos los tiempos. La Nave se sumó a Guillermo Coria, David Nalbandian, Juan Martín Del Potro y Thiago Tirante.

El saludo entre Navone y Djokovic tras la victoria del argentino. (Foto: Getty).

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