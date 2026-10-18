Terminó la gira asiática de la ATP y hubo grandes sorpresas

El tramo final del año será en Europa, con certámenes en canchas duras indoor, con las ATP Finals y la Copa Davis como puntos altos.

La gira asiática es uno de los tramos más complicados del año. El desgaste acumulado es mucho, algunos de los tenistas deciden saltársela para afrontar el tramo final de la temporada en Europa sin acumular millas de avión y por eso es habitual que haya grandes sorpresas, así como en el 2025 fue que Valentin Vacherot -que rondaba el puesto 200 del ranking- se consagró campeón en el Masters 1000 de Shanghái.

En este 2026, la gira asiática tuvo grandes sorpresas, la ausencia de Jannik Sinner, la pasión de Djokovic, un Alcaraz irregular y también algunas polémicas, como la expulsión de Medvedev tras lastimar con un pelotazo a un espectador y a Rafael Jódar maltratando a un alcanzapelotas.

Sin lugar a dudas, el tenista que más rédito le sacó a la gira asiática fue Alejandro Davidovich Fokina, que se consagró campeón en el ATP 250 de Chengdú y en el Masters 1000 de Shanghái tras superar en la final a Rafael Jódar, su compatriota. De esta manera, Foki pasará a ser el número 13 del mundo a partir del próximo lunes.

Alejandro Davidovich Fokina tras ganar su primer Masters 1000. (Foto: Getty).

En lo que respecta a Carlos Alcaraz, el murciano llegó a Tokio para defender el título y lo logró tras superar a Lehecka, pero en Shanghái no hizo pie y cayó eliminado tempranamente en manos de Zizou Bergs. Cabe recordar que el español venía de estar varios meses fuera de las canchas por lesión, pero que en el US Open había tenido una buena actuación al llegar a cuartos de final.

Carlos Alcaraz celebra su vitoria en la capital de Japón. (Foto: Getty).

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El que demostró que nunca se rinde es Novak Djokovic que gritó campeón -sumó su título número 102, en el ATP 500 de Beijing. Allí dejó en el camino a Zverev y Medvedev -descalificado por golpear a un espectador con una pelota- para luego derrotar en la final a Alex De Miñaur. Para Nole fue especial ya que logró mantener su invicto en la capital china.

Nole volvió a gritar campeón en Beijing. (Foto: Getty).

Los campeones ATP de la gira asiática

ATP 250 Chengdu – Alejandro Davidovich Fokina

ATP 250 Hangzhou – Daniil Medvedev

ATP 500 Tokio – Carlos Alcaraz

ATP 500 Beiking – Novak Djokovic

Masters 1000 Shanghái – Alejandro Davidovich Fokina

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¿Qué se viene en el circuito ATP?

Una vez finalizada la gira asiática, la acción del tenis masculino se traslada nuevamente a Europa. Serán torneos en canchas duras indoor, entre los que se destacan el Masters 1000 de París y las ATP Finals, además de las finales de la Copa Davis que serán en Torino, Italia. Además, habrá distintos torneos ATP 250 y ATP 500 en Bruselas, Lyon, Viena, Basilea y Estocolmo. Un detalle no menor es que Alexander Zverev terminará 2026 como número 1 del mundo y eso se debe a que Jannik Sinner recién volverá a competir en 2027.

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