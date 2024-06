Roland Garros 2024 entró en su etapa final y los principales candidatos se empiezan a enfrentar entre así, tanto en el cuadro masculino como en el femenino. Este martes se disputó en la Philippe Chatrier uno de los duelos más esperados en París: Coco Gauff se vio frente a frente con Ons Jabeur, la tunecina número 7 del mundo. Jabeur se impuso en el primer set, pero la norteamericana fue más fuerte en el segundo y el tercero y se metió en las semifinales, donde se medirá ante Iga Swiatek, la número 1 del mundo.

Jabeur y una dura crítica a la organización de Roland Garros

“Me hubiera encantado jugar los cuartos de final por la noche, no a las 11 de la mañana. Para mí, no tiene sentido. Tal vez este y el Open de Australia sean los únicos Grand Slams que se jueguen los cuartos a esta hora”, afirmó la tunecina en conferencia de prensa tras caer ante Coco Gauff.

Ons Jabeur. (Foto: IMAGO).

Una diferencia marcada entre hombres y mujeres

Ons Jabeur habló en más de una oportunidad en la diferencia que hay en las organizaciones de los torneos en relación a los hombres y las mujeres y este martes volvió a focalizar en lo mismo: “Diez partidos nocturnos sin que juegue ninguna mujer… No espero que alguna mujer juegue en la sesión nocturna, pero jugar unos cuartos de final a las 11:00 es una tarea difícil. Nos merecemos estar aquí y jugar por la tarde es mejor. Habrá más gente viéndonos y los estadios estarán llenos”.

Jabeur y la lesión de Nole

Novak Djokovic venció a Fran Cerúndolo el pasado lunes, pero tuvo que ser asistido por el médico en dos oportunidades en el segundo set. Cabe recordar que el serbio terminó su partido de tercera onda a eso de las 3 de la madrugada del pasado domingo. Jabeur se refirió al tema: “No entiendo los entresijos incluso para los hombres. Que ellos jueguen después de la medianoche no es algo bueno. Lo vimos ayer con Novak que estuvo sufriendo con su rodilla. ¿Esto se debe a que no pudo recuperarse bien? Creo que todos los jugadores hombres y mujeres merecemos más que eso, merecemos una programación mejor”.

Nole fue asistido ante Cerúndolo. (Foto: IMAGO).

Para finalizar, agregó: “Ya hablamos de esto en Australia y seguimos hablando de eso aquí. Incluso para los periodistas no creo que sea saludable tener estos partidos nocturnos. Tenemos que encontrar una salida para que todo el mundo esté contento”.