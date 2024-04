Ons Jabeur, la número 7 del ranking de la WTA avanzó a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid tras superar en dos sets a Ostapenko. De esta manera consiguió su primera victoria ante una top 10 en 2024 y también tres victorias al hilo. La tunecina, que supo jugar dos finales de Wimbledon y una de US Open se mostró feliz por volver a estar en los primeros planos de un torneo tan importante como es el Masters de Madrid, pero se quejó por las diferencias que se pueden ver entre el trato que reciben los hombres y las mujeres.

“El tenis es uno de los deportes de los que estoy muy orgulloso de formar parte siendo mujer. Sin embargo, siento que todavía nos queda mucho camino por recorrer, sobre todo aquí en Madrid y en Roma, en Europa en general. Siento que deben respetar mucho más a las mujeres, deben respetar la manera en la que jugamos”, afirmó la tunecina en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante Ostapenko.

Pero su declaración no quedó ahí y profundizó: “Hay cosas que sentimos, quizás muchas cosas en los entrenamientos, nos fijamos en cómo tratan a las mujeres y a los hombres aquí y el trato es completamente diferente. Quizás la gente de fuera no se dé cuenta de ello. Soy una de esas personas que levanta la voz. Disfruto muchísimo viendo tenis femenino, deporte femenino, en general. Creo que nos merecemos algo mejor, y no lo digo sin hacer ningún esfuerzo, creo que es normal pedir que recibamos lo que merecemos”.

Ons Jabeur está en cuartos de final del Masters de Madrid. (Foto: IMAGO).

Una crítica que va más allá del Masters de Madrid

“Creo que el tenis femenino ha llegado muy lejos. Estoy muy agradecida por Billie Jean King y otras mujeres que lucharon mucho, Serena, Maria, todas ellas. Han representado de forma genial al deporte. Creo que hay muchas tenistas que deben ser conscientes de lo que está ocurriendo. Hay veces que la gente juzga al tenis femenino sin ni tan siquiera ver un partido. Eso me molesta una barbaridad. Siento que a veces estamos programados. Dices: ‘Venga, vamos a ver fútbol’. ¿Qué tipo de fútbol? ¿Fútbol masculino? ¿Fútbol femenino? Incluso yo crecí poniendo la tele, viendo fútbol, y ves a Ronaldo”, dijo Jabeur.

Además, agregó: “Me encantaría llegar al hotel, aquí en España, encender la televisión y ver que están retransmitiendo un partido de tenis femenino. Todavía no he visto ni un solo partido femenino. Todo lo que muestran es masculino, y entiendo que hay muchos españoles jugando, pero, ¿es tan difícil pedir un solo partido? Es muy frustrante ver eso. ¿Cómo puedes inspirar a las chicas jóvenes si no muestras ni un solo partido femenino? Así claro que piensan que el tenis masculino es mejor”.