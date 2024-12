Rafael Nadal confirmó qué hará de su vida tras retirarse del tenis

En octubre de 2024, y a los 38 años, Rafael Nadal le dijo adiós al tenis. El deporte que lo catapultó al estrellato mundial, que lo posicionó como el mejor de la historia en polvo de ladrillo y en el que consiguió un total de 22 títulos de Grand Slams (14 fueron en Roland Garros), lloró por su partida.

La gran cantidad de lesiones que padeció el mallorquín, lo obligaron a colgar las raquetas, dejar de competir al máximo nivel y comenzar a planificar una vida lejos de las canchas. A raíz de ello, se apegó muchísimo a su familia para la crianza de su hijo, y también a su rol como empresario. Pero más allá de sus deseos, los fanáticos aún se preguntan qué ocurrirá con el futuro de la Fiera.

Durante las últimas horas, Nadal se refirió a la chance de regresar al ámbito tenístico, pero desde otro lugar: el de head coach. Existe la posibilidad de que entrene a algún tenista, y no descartó hacerlo en algunos años. “Nunca digas nunca. A día de hoy, es demasiado pronto para pensar en este tipo de cosas. Simplemente, necesito organizar mi vida”, exclamó en primera instancia.

“Ahora mismo no me veo en ningún proyecto de este tipo, pero no sé cómo va a ser mi vida en uno, dos o tres años”, enfatizó Rafa Nadal en diálogo con The National y Arab News. Con esta frase, terminó con los rumores en los que se lo vinculaba como el próximo entrenador de Carlos Alcaraz junto a Juan Carlos Ferrero. Pero para verlo del otro lado del court, habrá que esperar.

Rafael Nadal durante su esplendor. (Getty Images)

El gran lamento de Rafa Nadal

Rafael Nadal consiguió más de dos decenas de títulos profesionales, pero nunca logró conquistar el ATP Finals, torneo que se disputa a final de temporada entre los mejores ocho tenistas del año. Y en la misma entrevista que brindó y en la que confirmó que aún resta para volver a verlo ligado al deporte que lo hizo feliz.

Publicidad

Publicidad

“Está claro que me hubiese gustado ganar las ATP Finals, al menos una vez. Es el único torneo importante que me faltó por ganar, pero así son las cosas, no hay más. Tuve un poco de mala suerte por no llegar en mi mejor estado al final de la temporada, en muchas ocasiones tuve lesiones, y me enfrenté a jugadores muy peligrosos, todo esto en pistas duras, bajo techo, muy rápidas, incluso en moqueta en los inicios. Eso sí, no me puedo quejar por nada: tuve mis oportunidades y no las pude aprovechar, y estoy en paz con ello”, reveló.

ver también Ganó la Copa Davis, fue top 3 del ranking ATP y cree que Djokovic superará a Nadal y Federer