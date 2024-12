Rafael Nadal reveló la espina que no se pudo sacar en su carrera y dejó abierta la puerta para ser entrenador

En todos los deportes sucede: las grandes leyendas se retiran y dejan huecos difíciles de llenar. En el mundo del tenis hubo una era sin igual con Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray como principales protagonistas y tres de ellos ya no juegan más de manera profesional. Federer fue el primero en dejar, lo hizo en 2022. En 2024 fue Murray primero el que colgó la raqueta y recientemente lo hizo Rafa. Solamente queda Nole en actividad, aunque se presume que afronta el tramo final de una trayectoria soñada.

Rafael Nadal es el rey de Roland Garros, certamen que conquistó en catorce oportunidades. También se coronó en los tres Grand Slam restantes, pero nunca pudo ganar un ATP Finals, popularmente conocido como Torneo de Maestros. El mismo se celebra sobre el final del año y se juega con un formato distinto: los ocho mejores jugadores del año se miden en dos grupos de cuatro, los dos mejores avanzan a semifinales y los vencedores de la mismas disputan la gran final.

En diálogo con The National y Arab News, Rafael Nadal reveló que no haber ganado nunca el ATP Finals fue una espina en su carrera: “Está claro que me hubiese gustado ganar las ATP Finals, al menos una vez. Es el único torneo importante que me faltó por ganar, pero así son las cosas, no hay más. Tuve un poco de mala suerte por no llegar en mi mejor estado al final de la temporada, en muchas ocasiones tuve lesiones, y me enfrenté a jugadores muy peligrosos, todo esto en pistas duras bajo techo muy rápidas, incluso en moqueta en los inicios. Eso sí, no me puedo quejar por nada: tuve mis oportunidades y no las pude aprovechar, y estoy en paz con ello”.

ver también La revelación de Rafael Nadal a un mes de su retiro del tenis: "No puedo parar"

¿Nadal entrenador?

Ya consumado su retiro de la actividad profesional, a Rafael Nadal le consultaron si sería entrenador en un futuro y su respuesta dejó una puerta abierta: “Nunca digas nunca. A día de hoy, es demasiado pronto para pensar en este tipo de cosas. Simplemente necesito organizar mi vida. Ahora mismo no me veo en ningún proyecto de este tipo, pero no sé cómo va a ser mi vida en uno, dos o tres años”.

Rafael Nadal dejó el tenis profesional tras la caída de España en la última Copa Davis. (Foto: IMAGO).

Rafa, sobre el documental que hicieron sobre su vida

“Creo que va a ser algo muy interesante, que la gente va a aprender mucho más sobre mi lado más personal, sobre mi día a día tratando de regresar al circuito. Está claro que también van a saber más cosas sobre mi carrera, por mucho que la mayoría sean cosas que ya se saben, pero van a poder saberlas algo más desde dentro, hablando sobre cosas que jamás había comentado antes. Tengo ganas de ver el resultado final, hemos estado trabajando muy duro. Siempre he estado un poco en contra de hacer este tipo de cosas, pero David Ellison me llamó, me presentó el proyecto y al final acabó siendo una decisión rápida. Confío en que a la gente le guste”, concluyó Nadal en relación al documental que sacará Netflix sobre su vida.

Publicidad

Publicidad

ver también Ganó la Copa Davis, fue top 3 del ranking ATP y cree que Djokovic superará a Nadal y Federer