Rafa Nadal explicó por qué Novak Djokovic tiene más títulos que él y Roger Federer

En el marco del Six Kings Slam, torneo de exhibición que se desarrolló en Arabia Saudita, Rafael Nadal disputó una última batalla ante Novak Djokovic, quien junto al suizo Roger Federar ha sido uno de sus dos más grandes rivales a lo largo de una extensa y laureada carrera.

Tras anunciar su retiro profesional del tenis para una vez que haya cumplido con el compromiso de representar a España en las finales de la Copa Davis, que e disputarán entre el 19 y el 24 de noviembre, el español concedió su primera entrevista al diario As y se refirió precisamente al serbio y al suizo como competidores, pero a la vez compañeros de viaje.

En referencia a ellos, explicó desde su experiencia personal el por qué de los títulos de Grand Slam que ha ganado cada uno, siendo Djokovic el que más conquistó. “Es un jugador que ha conseguido mantener un nivel de juego muy alto y mejorar todos los años. Los números dicen que es el mejor, por lo cual su nivel tenístico también ha sido el mejor y, además, es el que ha conseguido estar más alejado de las lesiones. Cuando uno no tiene limitaciones ni lesiones importantes que se alargan en el tiempo, no solo le afecta a nivel físico y le da opciones de ganar, sino que también le genera a nivel mental una ausencia de miedos“

Sus propias lesiones

“Al final es obvio que me he perdido más que todos mis rivales (por las lesiones), en cuanto a opciones de ganar Grand Slams, pero la realidad es que me ha pasado eso. Yo no soy nunca de pensar ‘si hubiera hecho’ o ‘si no hubiera tenido’ (esas lesiones). Ha sido así y, con ello, he tenido una carrera que jamás hubiera imaginado y estoy más que alegre”, señaló Nadal.

Y agregó: “Tú quieres ser el mejor cuando estás en competición, porque es la naturaleza del deporte. Yo he querido ser el mejor o al menos he querido esforzarme para intentar ser el mejor. Pero eso no me ha llevado a tener una obsesión nunca por ello. Mi ilusión siempre la he tenido como reto personal, de querer ser el mejor por motivación propia y superación. Creo en tener una ambición buena y grande, pero a la vez sana. Y lo decía el otro día hablando con Federer. Sí, es verdad que cuando estás en medio de la carrera y compitiendo, quieres ganar. Pero llegas al final de tu carrera y, sinceramente, ni yo estoy un mínimo más de satisfecho que Federer por tener 22 (títulos de Grand Slam) y él 20. Y no creo que tampoco estuviera más satisfecho o feliz si tuviera 25, uno más que los 24 (de Djokovic).

Nadal tendrá su despedida en las finales de la Copa Davis, en noviembre.

Publicidad

Publicidad

“Creo que valoras que al final has conseguido dar tu máximo, vivir, hacer de uno de tus hobbies de pequeño, una parte muy importante de tu vida. Y, encima, con éxito. Me siento un gran afortunado, más allá de las lesiones. El hecho de haber tenido todos estos problemas, y lo digo de verdad, me ha hecho valorar en todo momento todas las cosas positivas que me han ido pasando. Creo que me ha permitido disfrutarlo”, concluyó.

ver también Rafael Nadal eligió entre Roger Federer y Novak Djokovic al rival más complicado de su carrera: “Fue un contraste”

Los mejores de la historia

Para muchos, el trío contemporáneo de Rafael Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic compone también el podio de los tres mejores tenistas de la historia. Los títulos de Grand Slam que ha conquistado cada uno hablan por sí solos. Pero el español dejó claro que ni todo se mide en esos títulos, ni es posible concluir que el hubiese ganado más si no los hubiera tenido a ellos como rivales.

“Es lo mismo. Se puede decir que si no hubiera tenido lesiones o si hubiera tenido otros rivales… Pero he tenido lo que he tenido y esos rivales. Y creo que eso nos ha empujado a ser mejores. Quizás, si hubiera tenido otros, la motivación no hubiera sido tan grande y no hubiera conseguido llevar mi tenis y mi competitividad tan al límite como lo he hecho “, señaló.

Publicidad

Publicidad

¿Puede el retiro de Nadal provocar un retiro próximo de Djokovic?

En relación al futuro de Novak Djokovic, el único de los tres grandes que continuará compitiendo de manera profesional una vez disputadas las finales de la Copa Davis, Nadal reflexionó: “Creo que es humano que Novak, aunque siga estando sano, como tiene una edad y es lógico que a todos el reloj nos pase factura y que, una vez que se ha ido Federer, una vez que me voy yo, que al final hemos sido sus dos grandes rivales, en algún momento también tenga un pequeño bajón mental y vaya a encontrar el motivo para dar un paso a un lado . Es lo que le pasa a todo el mundo. Y Novak es lo suficientemente bueno como para, si está sano, seguir siendo competitivo al más alto nivel y aspirar a ganar los torneos más importantes. Y si él sigue siendo feliz haciendo lo que hace, lo mantendrá. Si en algún momento, ya no le compensa lo suficiente todo lo que tiene que hacer para tener opciones de seguir estando al más alto nivel, pues dará un paso al lado”.