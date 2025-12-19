El mundo del tenis se vio sacudido cuando en los últimos días, Carlos Alcaraz dio a conocer que no trabajará más con Juan Carlos Ferrero. Ambos utilizaron las redes sociales para comunicar la noticia y también se mandaron mensajes afectuosos cruzados.

Lo llamativo es que se dio a tan pocos días del inicio de una nueva temporada en la que el murciano luchará por ganar el Abierto de Australia, el último de los cuatro majors que le queda por obtener.

Una vez conocido el escenario, las especulaciones respecto al motivo que llevó a la ruptura fueron muchas y una de las que más tomó fuerza fue que el padre de Carlitos había tenido algunos cruces con Ferrero, también en la manera que pretendían afrontar el calendario. El Mosquito pretendía mayor compromiso con el entrenamiento, mientras que el número 1 del mundo quería tener sus momentos de desconexión.

Quien se refirió a la situación entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero fue Toni Nadal, tío de Rafa e histórico entrenador. En diálogo con El Larguero, Toni dijo: “Me hubiera gustado que estuvieran siempre juntos. El que paga, lo hace para escuchar lo que quiere oír”.

Toni Nadal. (Foto: Getty).

¿Toni Nadal podría ser entrenador de Alcaraz?

Por otra parte, Toni Nadal afirmó: “No creo que Alcaraz me lo ofrezca. Imagino que su padre se involucrará ahora más, estará más metido, y Samu López también es un gran entrenador. Estoy convencido de que puede encontrar a gente mucho mejor que yo“.

