Es imposible saber qué hubiese sido de la carrera de Juan Martín Del Potro si no hubiese sido contemporáneo de Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, pero se puede intuir que hubiese conquistado algún Grand Slam más y también que hubiese tenido serias chances de ser número 1 del mundo.

Delpo hizo historia y dejó su nombre marcado a fuego en la historia del tenis. Entre sus conquistas más importantes aparecen el US Open 2009 y la Copa Davis de 2016, junto a un sólido equipo argentino. Lamentablemente, las lesiones no le permitieron tener la regularidad necesaria para pelearle al Big 3 de igual a igual por un largo tiempo, pero cuando estuvo al 100% los puso en aprietos en más de una oportunidad.

Delpo reveló por qué prefería enfrentar a Nadal antes que a Roger, Nole y Murray

En diálogo con ESPN, la Torre de Tandil afirmó: “Pude quebrar esa barrera con Rafa en Miami del 2009. De los cuatro era el que más me gustaba, yo quería caer en su cuadro. Porque su juego, al ser zurdo y yo tener un buen revés, no me complicaba como los demás. Después física y mentalmente te destruía”.

Además, agregó: “Prefería jugar con Rafa porque si me tiraba a mi revés yo tenía un buen revés y podía contrarrestarlo. En cancha rápida no era lo mismo que en polvo hasta que después fue mejorando y se volvió casi imbatible en todas las superficies”.

Del Potro consuela a Rafa tras tener que abandonar en la semifinal del US Open 2018. (Foto: Getty).

Delpo vs. el Big 3

Juan Martín Del Potro estuvo en la elite del tenis durante muchos años, siempre que su físico se lo permitió. Por tal motivo, enfrentó a las tres leyendas del tenis en reiteradas oportunidades con algunas victorias memorables ante cada uno de ellos, como por ejemplo cuando le ganó a Federer la final del US Open 2009 o a Djokovic en los Juegos Olímpicos de Londres y de Río de Janeiro, mientras que a Rafa también lo superó en su mítico US Open 2009 y en Río 2016.

El historial con Rafael Nadal quedó favorable al español por 11 a 6, por su parte con Novak Djokovic jugó en 20 ocasiones con 16 victorias del serbio y cuatro del argentino. Finalmente, ante Roger Federer se midió en 25 oportunidades con 18 triunfos de Su Majestad y 7 de la Torre de Tandil.

