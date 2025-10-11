Es tendencia:
Juan Carlos Ferrero eligió al mejor tenista de la historia entre Djokovic, Nadal y Federer: “No hay debate”

El ex número 1 del mundo y ganador de Roland Garros se metió en la histórica discusión y dio sus razones para elegir al mejor del Big 3.

Por Lautaro Toschi

Juan Carlos Ferrero
Juan Carlos Ferrero

A comienzos de los 2000, España tenía enormes jugadores en el circuito de la ATP. Juan Carlos Ferrero era uno de ellos, pero también se destacaban por ese entonces Carlos Moyá, Alex Corretja, Albert Costa y un joven Rafael Nadal. La mayoría de estos jugadores se destacó especialmente en polvo de ladrillo, aunque también supieron adaptarse a otras superficies y lograron importantes resultados.

Juan Carlos Ferrero supo ser número 1 del mundo entre el 8 de septiembre y el 2 de noviembre de 2003. Aquel año fue campeón de Roland Garros, su único título de Grand Slam. El Mosquito tuvo una gran carrera y una vez que se retiró estuvo vinculado al mundo del pádel, abrió su academia -una de las más prestigiosas de Europa- y se convirtió en entrenador. Sin ir más lejos, en la actualidad es coach de Carlos Alcaraz.

Ferrero eligió al mejor tenista de la historia

En noviembre de 2023, Juan Carlos Ferrero dialogó con Marca y afirmó: “Con los números de Djokovic, no hay debate. Te puede gustar más el estilo de Rafa o Roger, pero, viendo las estadísticas, el mejor de la historia es Novak“.

Ferrero celebra su conquista en Roland Garros.

Ferrero celebra su conquista en Roland Garros. (Foto: Getty).

“Es un jugador que vive para y por el tenis, así como para ganar los títulos más importantes al más alto nivel competitivo. Todo lo que hace lo hace para estar físicamente perfecto: desde su nutrición hasta su descanso. Si quieres ser excelente en algo, tienes que brillar en muchos aspectos”, agregó el Mosquito.

Ferrero vs. el Big 3

A lo largo de su exitosa trayectoria, Juan Carlos Ferrero se vio las caras con Novak Djokovic en tres oportunidades y el historial quedó favorable para el serbio por 2 a 1. El Mosquito jugó contra Rafael Nadal en 9 ocasiones con 7 victorias para Rafa y 2 para Ferrero. Por su parte, el español se midió ante Roger Federer 13 veces con 10 triunfos del suizo y tres de Juan Carlos.

Djokovic en Wimbledon 2012, la última vez que se enfrentó a Ferrero.

Djokovic en Wimbledon 2012, la última vez que se enfrentó a Ferrero. (Foto: Getty).

lautaro toschi
Lautaro Toschi

