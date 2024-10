Andy Murray no parece estar para nada de acuerdo con el estruendoso anuncio del Six Kings Slam, un torneo de exhibición que contará con la presencia de varios de los mejores tenistas del mundo y que se llevará a cabo en el mes de octubre en Arabia Saudita.

De hecho, el evento fue anunciado como si fuera un tráiler de una nueva temporada de una exitosa serie. Por intermedio del mismo se anunciaron las ocho figuras del mundo del tenis que estarán presentes: cada una fue presentada con un superpoder especial.

Entre los que dieron la nota en este anuncio estuvieron, nada más ni nada menos, que Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Sí, lo que habla a las claras de la inversión generada para esta exhibición que se desarrollará en Medio Oriente.

La fuerte crítica de Murray

En medio de ese panorama, Andy Murray fue categórico al criticar la exhibición en cuestión que repartirá grandes sumas de dinero: “Excepto que no es una película y que no la vas a ver porque es una exhibición de tenis que no le importa a nadie”, disparó.

“Definitivamente, es algo que se tendría que pensar. Por desgracia, esta parece ser la dirección en la que muchos deportes se mueven ahora mismo”, profundizó el escocés de 37 años de edad, dejando muy en clara su postura ante el mencionado evento.

Andy Murray durante su etapa como tenista.

Six Kings Slam: fecha, cuadro y calendario

El torneo de exhibición comenzará el 16 de octubre y la final se celebrará el sábado 19. El viernes 18 será el único día sin actividad.

La particularidad que tiene este certamen es que reparte una cantidad de dinero inédita: el campeón se llevará 6 millones de dólares y todos, solamente por participar, embolsarán 1,5 millones.

Miércoles 16/10

Sinner vs. Medvedev

Alcaraz vs. Rune

Jueves 17/10

Djokovic vs. Medvedev o Sinner

Nadal vs. Rune o Alcaraz

Sábado 19/10