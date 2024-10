Luego de una gira por Norteamérica con algunos inconvenientes, tanto tenísticos como también con algunas actitudes impropias de él -como fue destruir una raqueta-, Carlos Alcaraz llegó a Asia con la mente renovada y ya fue campeón del ATP de Beijing. Ahora va por todo en el Masters 1000 de Shanghái y comenzó a paso firme tras superar a Shang Juncheng en su estreno en la competición, mientras que este domingo derrotó a Wu Ybing por 7/6 y 6/3 en un partido que no fue nada sencillo para el número 2 del mundo.

Una vez consumada la victoria ante el local, Carlos Alcaraz hizo lo típico: recibió un marcador, en esta oportunidad de color naranja, y firmó la cámara de la transmisión oficial, pero en esta oportunidad le envió un mensaje a Cristiano Ronaldo, una gloria del Real Madrid. Carlitos escribió sus iniciales y después le sumó el clásico “Siuuu”, del portugués cuando convertía un tanto. Un grito que se convirtió en una marca personal.

¿De qué equipo es hincha Carlos Alcaraz?

Como era de esperar, Carlos Alcaraz es hincha de Real Madrid. Hace unos años se lo contó a Movistar en una entrevista: “Soy muy del Real Madrid y no me pierdo nada cuando viajo”. También hizo lo propio cuando fue consultado por el diario La Nación: “Soy fanático del Real Madrid, pero no de los radicales”.

¿Qué se le viene a Carlos Alcaraz?

El murciano ya está en octavos de final del Masters 1000 de Shanghái y ahora espera rival, el cual se conocerá este domingo. El claro objetivo de Alcaraz es continuar con este nivel y poder ganar el título, así se logra acercar a Jannik Sinner en el ranking de la ATP y también para demostrarle a sus rivales que en esta superficie también es sumamente fuerte, tal como ya se sabe que es el polvo de ladrillo.

Si bien ya se disputaron los cuatro Grand Slams del año -Carlitos ganó Roland Garros y Wimbledon- todavía quedan certámenes importantes por jugar, entre ellos el ATP Finals -anteriormente conocido como torneo de maestros- en el cual los ocho tenistas que más puntos consiguieron en el año se enfrentan entre sí en dos grupos de cuatro, para luego jugar semifinales y la gran final.