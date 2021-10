Una nueva tragedia pone bajo la lupa a los deportes de combate al poner de manifiesto la peligrosidad que pueden significar para la salud física de los deportistas. En este caso, la mira está puesta en la modalidad del boxeo sin guantes, con el Bare Knuckle Fighting Championship como principal exponente.

La trágica noticia tiene que ver con el fallecimiento del peleador Justin Thorton, quien fue noqueado en tan solo 18 segundos del primer round el pasado 20 de agosto y luego de ello había permanecido hospitalizado, con estado de salud reservado.

Lo que sucedió es que el expeleador de UFC, de 38 años, contrajo una infección que llegó a su médula espinal, ocasionándole un fallo multiorgánico que le provocó la muerte. Según los especialistas del deporte de combate, esta es la primera muerte relacionada a Bare Knuckle Fighting Championship.

"Nos han notificado tristemente la muerte de uno de nuestros luchadores, Justin Thornton. Nos unimos al resto de la comunidad de los deportes de combate y le enviamos las condolencias a su familia y seres queridos", expresó el presidente de la organización, Dave Feldman.

El sentido mensaje del peleador que noqueó a Thorton antes de su muerte

Dillon Cleckler, el peleador que noqueó a Thorton, se expresó muy angustado en sus redes sociales. "Como luchador, nada te prepara para las noticias que recibí esta mañana camino al entrenamiento. Es posible que algunos de ustedes no se hayan enterado todavía, pero mi último oponente, Justin Thornton, falleció anoche. No puedo evitar sentirme absolutamente devastada por esto porque conozco a Justin desde hace años. No mucha gente lo sabe, pero peleamos hace 8 años y me dijo de inmediato que quería la revancha", comenzó escribiendo.

Y continuó: "Sé que cuando recibió la llamada telefónica para finalmente conseguir la revancha en un escenario más grande, vio una gran oportunidad y la aprovechó. Justin es un guerrero. Está en su sangre luchar. Le encantó. Luchó contra cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar y cuando no tenía un oponente, todavía aprovechó la oportunidad para entrar allí conmigo nuevamente".

Para finalizar, Cleckler escribió: "Cualquier hombre o mujer que pise el ring o la jaula es especial, corren un riesgo que el 99,99% del mundo nunca tomaría y, a veces, todavía no sé por qué lo hacemos ... pero Justin fue un luchador por completo. vida y no merece nada más que respeto. Mis pensamientos y oraciones están con Justin Thornton y su familia en este momento. Guerrero, descasa en paz".