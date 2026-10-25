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Dónde ver EN VIVO Hoffenheim vs. Leverkusen por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Hoffenheim y Leverkusen se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el SNP Arena, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

HOFF vs. Leverkusen, Bundesliga
HOFF vs. Leverkusen, Bundesliga

Hoffenheim recibe a Leverkusen este domingo 25 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. El Hoffenheim llega entonado tras un triunfo contundente y quiere meterse en la pelea de la tabla media, mientras que el Leverkusen no afloja el ritmo y se mantiene pegado a los puestos de arriba.

Para el local es una chance de encadenar resultados y despegarse de la zona baja; para el visitante, de seguir firme en la pelea por los primeros lugares de la Bundesliga.

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La actualidad de ambos equipos

El Hoffenheim viene de ganarle 3-0 a Lyon y llega con el envión de dos victorias seguidas, aunque antes había sufrido una caída ante el Beşiktaş. Está 14° con 6 puntos en seis fechas, una campaña irregular que necesita corregir de local si quiere acercarse a la mitad de la tabla.

El Leverkusen, en cambio, no pierde hace tres partidos y llega de vencer 2-0 al OFI. Con 13 puntos y el cuarto puesto, el equipo mostró solidez tanto de local como de visitante, algo que lo perfila como uno de los candidatos a pelear arriba en lo que resta del torneo.

El historial entre Hoffenheim y Leverkusen

El historial entre ambos es amplio, con 36 antecedentes, y el Leverkusen se impone claramente: 21 victorias contra 9 del Hoffenheim y 6 empates, con una diferencia de goles también a su favor. Sin embargo, el presente reciente cambió un poco el panorama, porque el Hoffenheim ganó los dos últimos cruces, incluido uno como visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
17/01/2026Hoffenheim vs. Leverkusen1-0Bundesliga
23/08/2025Leverkusen vs. Hoffenheim1-2Bundesliga
02/02/2025Leverkusen vs. Hoffenheim3-1Bundesliga
14/09/2024Hoffenheim vs. Leverkusen1-4Bundesliga
30/03/2024Leverkusen vs. Hoffenheim2-1Bundesliga
04/11/2023Hoffenheim vs. Leverkusen2-3Bundesliga
11/02/2023Hoffenheim vs. Leverkusen1-3Bundesliga
20/08/2022Leverkusen vs. Hoffenheim0-3Bundesliga
07/05/2022Hoffenheim vs. Leverkusen2-4Bundesliga
15/12/2021Leverkusen vs. Hoffenheim2-2Bundesliga

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:30 hs
  • Estados Unidos (ET): 10:30 hs
  • Estados Unidos (PT): 07:30 hs
  • Argentina: 11:30 hs
  • Colombia: 09:30 hs
  • Perú: 09:30 hs
  • Chile: 11:30 hs
  • España: 15:30 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Freiburg vs. BayernDomingo 25 de octubre10:3013:3017:30

En síntesis

  • Hoffenheim y Leverkusen se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
  • El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One.
  • Hoffenheim suma 6 puntos en el torneo.
  • Leverkusen suma 13 puntos tras vencer a OFI, Freiburg y Lech.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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