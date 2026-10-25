Dónde ver EN VIVO Hoffenheim vs. Leverkusen por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Hoffenheim recibe a Leverkusen este domingo 25 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. El Hoffenheim llega entonado tras un triunfo contundente y quiere meterse en la pelea de la tabla media, mientras que el Leverkusen no afloja el ritmo y se mantiene pegado a los puestos de arriba.
Para el local es una chance de encadenar resultados y despegarse de la zona baja; para el visitante, de seguir firme en la pelea por los primeros lugares de la Bundesliga.
La actualidad de ambos equipos
El Hoffenheim viene de ganarle 3-0 a Lyon y llega con el envión de dos victorias seguidas, aunque antes había sufrido una caída ante el Beşiktaş. Está 14° con 6 puntos en seis fechas, una campaña irregular que necesita corregir de local si quiere acercarse a la mitad de la tabla.
El Leverkusen, en cambio, no pierde hace tres partidos y llega de vencer 2-0 al OFI. Con 13 puntos y el cuarto puesto, el equipo mostró solidez tanto de local como de visitante, algo que lo perfila como uno de los candidatos a pelear arriba en lo que resta del torneo.
El historial entre Hoffenheim y Leverkusen
El historial entre ambos es amplio, con 36 antecedentes, y el Leverkusen se impone claramente: 21 victorias contra 9 del Hoffenheim y 6 empates, con una diferencia de goles también a su favor. Sin embargo, el presente reciente cambió un poco el panorama, porque el Hoffenheim ganó los dos últimos cruces, incluido uno como visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/01/2026
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|1-0
|Bundesliga
|23/08/2025
|Leverkusen vs. Hoffenheim
|1-2
|Bundesliga
|02/02/2025
|Leverkusen vs. Hoffenheim
|3-1
|Bundesliga
|14/09/2024
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|1-4
|Bundesliga
|30/03/2024
|Leverkusen vs. Hoffenheim
|2-1
|Bundesliga
|04/11/2023
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|2-3
|Bundesliga
|11/02/2023
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|1-3
|Bundesliga
|20/08/2022
|Leverkusen vs. Hoffenheim
|0-3
|Bundesliga
|07/05/2022
|Hoffenheim vs. Leverkusen
|2-4
|Bundesliga
|15/12/2021
|Leverkusen vs. Hoffenheim
|2-2
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 08:30 hs
- Estados Unidos (ET): 10:30 hs
- Estados Unidos (PT): 07:30 hs
- Argentina: 11:30 hs
- Colombia: 09:30 hs
- Perú: 09:30 hs
- Chile: 11:30 hs
- España: 15:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Tubi Mexico, FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Telemundo Deportes Ahora, Fandango
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Premium Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Freiburg vs. Bayern
|Domingo 25 de octubre
|10:30
|13:30
|17:30
En síntesis
- Hoffenheim y Leverkusen se enfrentan este domingo 25 de octubre por la jornada 7 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por Tubi Mexico y FOX One.
- Hoffenheim suma 6 puntos en el torneo.
- Leverkusen suma 13 puntos tras vencer a OFI, Freiburg y Lech.