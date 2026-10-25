Dónde ver EN VIVO Hoffenheim vs. Leverkusen por la jornada 7 de la Bundesliga: TV y streaming online

Hoffenheim y Leverkusen se enfrentan este domingo 25 de octubre, en el SNP Arena, por la jornada 7 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Hoffenheim recibe a Leverkusen este domingo 25 de octubre desde las 08:30 de México, 11:30 de Argentina, 15:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 7 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. El Hoffenheim llega entonado tras un triunfo contundente y quiere meterse en la pelea de la tabla media, mientras que el Leverkusen no afloja el ritmo y se mantiene pegado a los puestos de arriba.

Para el local es una chance de encadenar resultados y despegarse de la zona baja; para el visitante, de seguir firme en la pelea por los primeros lugares de la Bundesliga.

La actualidad de ambos equipos

El Hoffenheim viene de ganarle 3-0 a Lyon y llega con el envión de dos victorias seguidas, aunque antes había sufrido una caída ante el Beşiktaş. Está 14° con 6 puntos en seis fechas, una campaña irregular que necesita corregir de local si quiere acercarse a la mitad de la tabla.

El Leverkusen, en cambio, no pierde hace tres partidos y llega de vencer 2-0 al OFI. Con 13 puntos y el cuarto puesto, el equipo mostró solidez tanto de local como de visitante, algo que lo perfila como uno de los candidatos a pelear arriba en lo que resta del torneo.

El historial entre Hoffenheim y Leverkusen

El historial entre ambos es amplio, con 36 antecedentes, y el Leverkusen se impone claramente: 21 victorias contra 9 del Hoffenheim y 6 empates, con una diferencia de goles también a su favor. Sin embargo, el presente reciente cambió un poco el panorama, porque el Hoffenheim ganó los dos últimos cruces, incluido uno como visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2026 Hoffenheim vs. Leverkusen 1-0 Bundesliga 23/08/2025 Leverkusen vs. Hoffenheim 1-2 Bundesliga 02/02/2025 Leverkusen vs. Hoffenheim 3-1 Bundesliga 14/09/2024 Hoffenheim vs. Leverkusen 1-4 Bundesliga 30/03/2024 Leverkusen vs. Hoffenheim 2-1 Bundesliga 04/11/2023 Hoffenheim vs. Leverkusen 2-3 Bundesliga 11/02/2023 Hoffenheim vs. Leverkusen 1-3 Bundesliga 20/08/2022 Leverkusen vs. Hoffenheim 0-3 Bundesliga 07/05/2022 Hoffenheim vs. Leverkusen 2-4 Bundesliga 15/12/2021 Leverkusen vs. Hoffenheim 2-2 Bundesliga

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Horario del partido

México (CDMX): 08:30 hs

08:30 hs Estados Unidos (ET): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (PT): 07:30 hs

07:30 hs Argentina: 11:30 hs

11:30 hs Colombia: 09:30 hs

09:30 hs Perú: 09:30 hs

09:30 hs Chile: 11:30 hs

11:30 hs España: 15:30 hs

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Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Freiburg vs. Bayern Domingo 25 de octubre 10:30 13:30 17:30

En síntesis