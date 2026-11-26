Hoffenheim y Sturm Graz se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el SNP Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Hoffenheim recibe a Sturm Graz este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el SNP Arena. Los puntos escasean para los dos y ninguno puede darse el lujo de regalar otros tres. Hoffenheim llega como el favorito de la casa, pero su presente no invita a confiarse.

Ambos pelean por meterse entre los puestos que dan continuidad en la Europa League, así que esto es casi una final adelantada para acomodarse en la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Hoffenheim no encuentra el funcionamiento que ilusionaba a principio de temporada. Viene de caer 0-1 como visitante ante Frankfurt y antes de eso había mostrado algo de mejoría con el triunfo ante Schalke 04, aunque el empate con Palace mostró que todavía le cuesta ser contundente. Con 4 puntos en cuatro presentaciones y en el puesto 22, necesita un triunfo de local para no complicarse más.

Sturm Graz atraviesa un momento todavía más delicado. Llegó a este cruce con tres derrotas al hilo, la última 0-1 ante Altach, y antes había sufrido goleadas en contra frente a Salzburg y Celje, con defensas que hicieron agua en los dos casos. Con los mismos 4 puntos que su rival pero una posición por debajo, el equipo austríaco necesita cortar la racha negativa cuanto antes.

El historial entre Hoffenheim y Sturm Graz

El único antecedente entre ambos data de 2016, cuando Hoffenheim se impuso 3-1 en un amistoso de pretemporada. No hay mucho más para contar de la historia entre estos dos: se trata de un cruce prácticamente inédito en competencia oficial.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 17/01/2016 Hoffenheim vs. Sturm Graz 3-1 Club Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Beşiktaş vs. Hapoel Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Celta vs. Bournemouth Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Marseille vs. Levski Sofia Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Olympiacos vs. Milan Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Zagreb vs. Leverkusen Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viktoria vs. Benfica Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Red Bull vs. Ararat Jueves 26 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Torreense vs. Celtic Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sunderland vs. Jagiellonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lyon vs. Lillestroem Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 OFI Crete vs. Anderlecht Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Nijmegen vs. Rennes Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Juventus vs. Omonia Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Ferencvaros vs. NK Celje Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Crystal Palace vs. Real Sociedad Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sparta vs. AZ Alkmaar Jueves 26 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis