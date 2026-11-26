Hoffenheim recibe a Sturm Graz este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el SNP Arena. Los puntos escasean para los dos y ninguno puede darse el lujo de regalar otros tres. Hoffenheim llega como el favorito de la casa, pero su presente no invita a confiarse.
Ambos pelean por meterse entre los puestos que dan continuidad en la Europa League, así que esto es casi una final adelantada para acomodarse en la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Hoffenheim no encuentra el funcionamiento que ilusionaba a principio de temporada. Viene de caer 0-1 como visitante ante Frankfurt y antes de eso había mostrado algo de mejoría con el triunfo ante Schalke 04, aunque el empate con Palace mostró que todavía le cuesta ser contundente. Con 4 puntos en cuatro presentaciones y en el puesto 22, necesita un triunfo de local para no complicarse más.
Sturm Graz atraviesa un momento todavía más delicado. Llegó a este cruce con tres derrotas al hilo, la última 0-1 ante Altach, y antes había sufrido goleadas en contra frente a Salzburg y Celje, con defensas que hicieron agua en los dos casos. Con los mismos 4 puntos que su rival pero una posición por debajo, el equipo austríaco necesita cortar la racha negativa cuanto antes.
El historial entre Hoffenheim y Sturm Graz
El único antecedente entre ambos data de 2016, cuando Hoffenheim se impuso 3-1 en un amistoso de pretemporada. No hay mucho más para contar de la historia entre estos dos: se trata de un cruce prácticamente inédito en competencia oficial.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|17/01/2016
|Hoffenheim vs. Sturm Graz
|3-1
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 7
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Beşiktaş vs. Hapoel
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Union Saint-Gilloise vs. Lech Poznan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Celta vs. Bournemouth
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Marseille vs. Levski Sofia
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Olympiacos vs. Milan
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Zagreb vs. Leverkusen
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viktoria vs. Benfica
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Red Bull vs. Ararat
|Jueves 26 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Torreense vs. Celtic
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sunderland vs. Jagiellonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lyon vs. Lillestroem
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|OFI Crete vs. Anderlecht
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Nijmegen vs. Rennes
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Juventus vs. Omonia
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Ferencvaros vs. NK Celje
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Crystal Palace vs. Real Sociedad
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sparta vs. AZ Alkmaar
|Jueves 26 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Hoffenheim y Sturm Graz se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium Mexico.
- Hoffenheim suma 4 puntos en el torneo.
- Sturm Graz suma 4 puntos en el torneo.