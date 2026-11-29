Hoffenheim y Augsburg se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el SNP Arena por la Bundesliga. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Hoffenheim recibe a Augsburg este domingo 29 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. Hoffenheim viene de caer 0-1 ante Eintracht Frankfurt y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Augsburg viene de ganarle 3-1 a Mainz y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hoffenheim y Augsburg

Hoffenheim (3-5-2): Oliver Baumann, Bambasé Conté, Adam Daghim, Mats Rots, Koki Machida, Vladimír Coufal, Patrick Wimmer, Alexander Prass, Andrej Kramaric, Tim Lemperle, Leon Avdullahu. DT: Christian Ilzer.

Augsburg (3-4-2-1): Finn Dahmen, Marius Wolf, Hennes Behrens, Calvin Brackelmann, Yannik Keitel, Juma Bah, Robin Fellhauer, Fabian Rieder, Michael Gregoritsch, Anton Kade, Alexis Claude-Maurice. DT: Frank Fröhling.

Suplentes de Hoffenheim: Natnael Abraha, Fisnik Asllani, Bernardo, Klaus Gjasula, Adam Hlozek, Cajetan Lenz, Valentin Lässig, Max Moerstedt, Luca Philipp.

Suplentes de Augsburg: Rodrigo Ribeiro, Loris Husic, Arijon Ibrahimovic, Mert Kömür, Nediljko Labrovic, Uchenna Ogundu, Tim Schnitzer, Seol Young-Woo, Sima Suso.

Bajas y ausentes de Hoffenheim y Augsburg

Hoffenheim:

Wouter Burger (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

Albian Hajdari (lesión de meniscos; vuelve a principios de enero de 2027)

Robin Hranac (lesión de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Valentin Gendrey (tobillo fracturado; vuelve a principios de enero de 2027)

Nathan De Cat (lesión de meniscos; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Ozan Kabak (expulsión; vuelve en 4 fechas)

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Augsburg:

Jeffrey Gouweleeuw (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Faik Sakar (lesión de tobillo; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Noahkai Banks (lesión de rodilla; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Steve Mounie (ausencia; vuelve a principios de diciembre de 2026)

Han-Noah Massengo (lesión muscular; vuelve en 1-2 semanas)

Chrislain Matsima (lesión muscular; vuelve en unas semanas)

La previa de Hoffenheim y Augsburg: todo lo que hay que saber