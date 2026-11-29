Hoffenheim y Augsburg se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el SNP Arena, por la jornada 11 de la Bundesliga. Los detalles de la televisación.

Hoffenheim recibe a Augsburg este domingo 29 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. Hoffenheim llega con la chance de meterse en zona media de tabla y dejar atrás un arranque de temporada irregular. Augsburg, con los mismos puntos, no quiere quedarse mirando cómo se le escapa la pelea por un lugar más cómodo.

Son apenas dos unidades de diferencia en el historial reciente, pero ambos necesitan una victoria para despegarse de la parte baja de la tabla y jugar más tranquilos en lo que queda del año.

La actualidad de ambos equipos

Hoffenheim viene de un triunfo contundente por 3-1 ante Sturm que le devolvió algo de confianza después de la derrota ajustada ante Frankfurt. El equipo alterna buenos resultados con tropiezos, pero de local suele mostrar otra cara, y necesita ratificarlo para escalar en la tabla.

Augsburg también llega golpeado por los últimos resultados afuera, donde perdió feo contra Leipzig, pero se reencontró con el triunfo goleando 3-1 a Mainz en su cancha. Esa victoria le dio aire y confirma que lejos de local puede complicar a cualquiera, aunque todavía le cuesta sostener la regularidad.

El historial entre Hoffenheim y Augsburg

El historial favorece claramente a Hoffenheim, que ganó 20 de los 43 cruces frente a 13 de Augsburg, con 10 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 71 tantos a favor contra 50 del rival.

En los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo pareja: hubo empates, triunfos de local y algún resultado abultado como el 3-0 de Hoffenheim en 2025. No hay una tendencia clara en los últimos años, lo que deja el duelo bastante abierto más allá de los números históricos.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/04/2026 Augsburg vs. Hoffenheim 2-2 Bundesliga 29/11/2025 Hoffenheim vs. Augsburg 3-0 Bundesliga 29/03/2025 Hoffenheim vs. Augsburg 1-1 Bundesliga 10/11/2024 Augsburg vs. Hoffenheim 0-0 Bundesliga 07/04/2024 Hoffenheim vs. Augsburg 3-1 Bundesliga 06/01/2024 Augsburg vs. Hoffenheim 1-0 Club Friendlies 11/11/2023 Augsburg vs. Hoffenheim 1-1 Bundesliga 17/02/2023 Augsburg vs. Hoffenheim 1-0 Bundesliga 27/08/2022 Hoffenheim vs. Augsburg 1-0 Bundesliga 08/01/2022 Hoffenheim vs. Augsburg 3-1 Bundesliga

Horario del partido

México (CDMX): 10:30 hs

10:30 hs Estados Unidos (ET): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (PT): 08:30 hs

08:30 hs Argentina: 13:30 hs

13:30 hs Colombia: 11:30 hs

11:30 hs Perú: 11:30 hs

11:30 hs Chile: 13:30 hs

13:30 hs España: 17:30 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Freiburg vs. RB Leipzig Domingo 29 de noviembre 08:30 11:30 15:30 Dortmund vs. Leverkusen Domingo 29 de noviembre 12:30 15:30 19:30

En síntesis

Hoffenheim y Augsburg se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga.

se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga. El partido se transmitirá por FOX One .

. Hoffenheim suma 12 puntos en el torneo.

suma 12 puntos en el torneo. Augsburg suma 12 puntos en el torneo.