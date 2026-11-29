Hoffenheim recibe a Augsburg este domingo 29 de noviembre desde las 10:30 de México, 13:30 de Argentina, 17:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Bundesliga, se disputará en el SNP Arena. Hoffenheim llega con la chance de meterse en zona media de tabla y dejar atrás un arranque de temporada irregular. Augsburg, con los mismos puntos, no quiere quedarse mirando cómo se le escapa la pelea por un lugar más cómodo.
Son apenas dos unidades de diferencia en el historial reciente, pero ambos necesitan una victoria para despegarse de la parte baja de la tabla y jugar más tranquilos en lo que queda del año.
La actualidad de ambos equipos
Hoffenheim viene de un triunfo contundente por 3-1 ante Sturm que le devolvió algo de confianza después de la derrota ajustada ante Frankfurt. El equipo alterna buenos resultados con tropiezos, pero de local suele mostrar otra cara, y necesita ratificarlo para escalar en la tabla.
Augsburg también llega golpeado por los últimos resultados afuera, donde perdió feo contra Leipzig, pero se reencontró con el triunfo goleando 3-1 a Mainz en su cancha. Esa victoria le dio aire y confirma que lejos de local puede complicar a cualquiera, aunque todavía le cuesta sostener la regularidad.
El historial entre Hoffenheim y Augsburg
El historial favorece claramente a Hoffenheim, que ganó 20 de los 43 cruces frente a 13 de Augsburg, con 10 empates en el medio. La diferencia de gol también lo respalda, con 71 tantos a favor contra 50 del rival.
En los enfrentamientos más recientes la cosa estuvo pareja: hubo empates, triunfos de local y algún resultado abultado como el 3-0 de Hoffenheim en 2025. No hay una tendencia clara en los últimos años, lo que deja el duelo bastante abierto más allá de los números históricos.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/04/2026
|Augsburg vs. Hoffenheim
|2-2
|Bundesliga
|29/11/2025
|Hoffenheim vs. Augsburg
|3-0
|Bundesliga
|29/03/2025
|Hoffenheim vs. Augsburg
|1-1
|Bundesliga
|10/11/2024
|Augsburg vs. Hoffenheim
|0-0
|Bundesliga
|07/04/2024
|Hoffenheim vs. Augsburg
|3-1
|Bundesliga
|06/01/2024
|Augsburg vs. Hoffenheim
|1-0
|Club Friendlies
|11/11/2023
|Augsburg vs. Hoffenheim
|1-1
|Bundesliga
|17/02/2023
|Augsburg vs. Hoffenheim
|1-0
|Bundesliga
|27/08/2022
|Hoffenheim vs. Augsburg
|1-0
|Bundesliga
|08/01/2022
|Hoffenheim vs. Augsburg
|3-1
|Bundesliga
Horario del partido
- México (CDMX): 10:30 hs
- Estados Unidos (ET): 11:30 hs
- Estados Unidos (PT): 08:30 hs
- Argentina: 13:30 hs
- Colombia: 11:30 hs
- Perú: 11:30 hs
- Chile: 13:30 hs
- España: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Peacock, Fandango
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Freiburg vs. RB Leipzig
|Domingo 29 de noviembre
|08:30
|11:30
|15:30
|Dortmund vs. Leverkusen
|Domingo 29 de noviembre
|12:30
|15:30
|19:30
En síntesis
- Hoffenheim y Augsburg se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 11 de la Bundesliga.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Hoffenheim suma 12 puntos en el torneo.
- Augsburg suma 12 puntos en el torneo.