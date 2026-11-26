Hoffenheim y Sturm Graz se enfrentan este jueves 26 de noviembre en el SNP Arena por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Hoffenheim recibe a Sturm Graz este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el SNP Arena. Hoffenheim viene de empatar 1-1 con Crystal Palace y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Sturm Graz viene de caer 2-3 ante NK Celje y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Hoffenheim y Sturm Graz

Hoffenheim (4-4-2): Oliver Baumann, Vladimir Coufal, Ozan Kabak, Koki Machida, Mats Rots, Andrej Kramaric, Leon Avdullahu, Wouter Burger, Alexander Prass, Tim Lemperle, Fisnik Asllani. DT: Christian Ilzer.

Sturm Graz (3-4-3): Ammar Helac, Arjan Malic, Joshua Quarshie, Paul Koller, Jurgen Heil, Jon Gorenc-Stankovic, Luca Weinhandl, Luis Balbo, Simon Seidl, Oumar Diakite, Valmir Matoshi. DT: Fabio Ingolitsch.

Bajas y ausentes de Hoffenheim y Sturm Graz

Hoffenheim:

Albian Hajdari (lesión de meniscos; vuelve a principios de enero de 2027)

Robin Hranac (lesión de rodilla; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Valentin Gendrey (tobillo fracturado; vuelve a principios de enero de 2027)

Nathan De Cat (lesión de meniscos; vuelve a fines de noviembre de 2026)

Sturm Graz:

Sin bajas por lesión o suspensión.

La previa de Hoffenheim y Sturm Graz: todo lo que hay que saber

Día: jueves 26 de noviembre

jueves 26 de noviembre Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España

14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España Estadio: SNP Arena

SNP Arena Historial: 1 cruces — Hoffenheim ganó 1, Sturm Graz ganó 0 y empataron 0

1 cruces — Hoffenheim ganó 1, Sturm Graz ganó 0 y empataron 0 Último antecedente: 17/01/2016: Hoffenheim 3-1 Sturm Graz

17/01/2016: Hoffenheim 3-1 Sturm Graz Próximo partido de Hoffenheim: vs. Anderlecht, jueves 10 de diciembre

vs. Anderlecht, jueves 10 de diciembre Próximo partido de Sturm Graz: vs. AZ Alkmaar, jueves 10 de diciembre