Mientras espera por la despedida de Messi, ponen a Juan Musso en la lista de reemplazo de Manuel Neuer en Bayern Munich

El argentino se encuentra en la lista de futuribles del Bayern Munich. Cuando Manuel Neuer se retire, habrá una lucha sin tregua por su lugar.

El presente del Bayern Múnich se encuentra marcado por el parón de selecciones e igualmente por la planificación de la próxima temporada. Desde Alemania confirman que ya se trabaja en la elección del sustituto de Manuel Neuer para cuando el histórico guardameta se retire del fútbol profesional. En medio de una lista cargada de nombres y diferentes perfiles surge la hoja de vida del argentino Juan Musso.

El arquero del Atlético de Madrid se encuentra en este momento a la espera de la despedida de Lionel Andrés Messi. Se le nombra en Sky Sports como uno de los nombres que maneja la dirección técnica del Bayern Múnich para encontrar el reemplazante de Neuer. La decisión no terminará de tomarse a corto plazo y tiene ya varias temporadas de debate puertas adentro del Allianz Arena.

Musso no es la única posibilidad. Sky nombra a otros porteros de nivel como Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Marvin Schwäbe (1. FC Köln), Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United) y Rui Silva (Sporting). Incluso no se descarta la posibilidad de buscar dos guardametas teniendo en cuenta la juventud de quien en Múnich ven como el heredero natural de Neuer a largo plazo.

El joven Jonas Urbig tendrá la posibilidad de competir por dicho rol. Pero ni mucho menos se pretende tirarle la responsabilidad encima de lo que será la era post Neuer. Un perfil como el de Juan Musso, lleno de experiencia y acostumbrado a convivir con el banco de suplentes, entienden en Alemania que le daría algo más de tranquilidad al club en caso de tener que posponer el desarrollo de su joven guardameta.

Musso tiene contrato hasta 2028 en Bayern: GETTY

Recordemos que el argentino tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de julio del año 2028. Es un club donde Juan Musso se encuentra más que valorado y donde también existen diferentes rumores sobre la posibilidad de que sea el heredero de Jan Oblak. A sus 32 años y mientras espera por la despedida de Messi, el ex Racing de Avellaneda aparece en el radar de otro gigante como el Bayern Múnich.

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