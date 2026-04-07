¿Simeone saca a Musso del equipo para visitar a Barcelona por la Champions?

Juan Musso podría abandonar la portería del Atlético de Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Diego Pablo Simeone analiza movimientos en el arco para visitar al Barcelona en el Camp Nou durante el primer asalto de la eliminatoria. El regreso de Jan Oblak a la convocatoria parece un hecho ya irreversible.

“No me costará decidir en la portería. Tengo las cosas muy claras”. Esto declaraba Diego Pablo Simeone después de la derrota frente al Barcelona por LaLiga. Ahí Musso volvió a ser titular en lugar del esloveno, quien arrastra una distensión muscular desde hace varias semanas. Juan ha sido su reemplazo con actuaciones de peso que no son tapadas por la acción que terminó en el gol de Robert Lewandowski a lo largo de las últimas horas. Eso sí, Jan Oblak es el dueño del arco y, si la salud se lo permite, apunta al once.

Todo pasa por entender, en contra de los intereses de Musso, que Jan Oblak ya se entrena con el grupo. También lo hicieron este lunes Rodrigo Mendoza y Marc Pubill, mientras que Pablo Barrios sigue esperando avales médicos para meterse en la convocatoria. La portería es en este momento la gran duda de Diego Pablo Simeone para el inicio de una eliminatoria vital para el balance general de la temporada. MARCA da como favorito al esloveno.

Hasta la fecha, y en lo que se refiere a Juan Musso, el argentino de 31 años ha disputado un total de 11 partidos en lo que va de campaña. La gran mayoría de estos llegaron en una Copa del Rey donde será el portero titular en la definición frente a la Real Sociedad. Por la Champions suma dos partidos oficiales y otros cuatro en LaLiga. Aprovechar su buen momento de forma o regresar a las bases con el retorno de Jan Oblak es el gran debate en el equipo del Cholo.

Jan Oblak puede quitarle la titularidad a Musso vs. Barcelona: GETTY

El Atlético de Madrid disputará el partido de ida en una ciudad de Barcelona donde viene de perder su último partido por un total de 3-0. Fue por la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, donde los colchoneros clasificaron gracias al 4-0 de la ida. Musso fue titular en aquella jornada donde se ha conseguido el mayor éxito de toda la temporada hasta la fecha. El partido de vuelta, no lo olvidemos, se dará el próximo martes en el Metropolitano.

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Simeone nunca ganó en el Camp Nou

El balance del Cholo es de 7 empates y 11 derrotas en la casa del Barcelona como DT del Atlético. Solamente pudo vencerlos una vez por los puntos lejos de su casa. Fue cuando el conjunto culé tuvo que trasladarse al estadio de Montjuïc por las obras en el Camp Nou. Si bien Diego Pablo Simeone ganó su primera edición de LaLiga con un empate a uno en la capital de Cataluña, ir a la casa del barcelonismo no es ni mucho menos sinónimo de éxitos.

En caso de salir con vida del primer asalto, la estadística también juega a favor de Simeone. Hablamos del entrenador vigente que más partidos acumula sin perder un encuentro como local en eliminatorias de la Copa de Europa. El Atlético de Madrid no cae en este sentido desde 1997. Si no pierde esta noche en el Camp Nou y se mantienen estos registros, como mínimo podrá buscar un lugar en semifinales desde los penaltis. Arsenal o Sporting de Lisboa será el siguiente oponente en el camino a Budapest.

Datos claves

Diego Pablo Simeone estudia sustituir a Juan Musso por Jan Oblak ante el Barcelona.

estudia sustituir a por ante el Barcelona. El portero Juan Musso suma 11 partidos esta campaña y jugará la final de Copa.

suma partidos esta campaña y jugará la final de Copa. Como técnico del Atlético, Simeone registra 7 empates y 11 derrotas en el Camp Nou.