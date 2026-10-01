Mientras Luis Díaz cobra 14 millones de euros, este sería el nuevo sueldo de Michael Olise en Bayern Múnich

Michael Olise es uno de los principales temas de conversación en estas fechas. El atacante francés pronto recibirá una oferta para renovar su contrato con los alemanes que lo pondría muy por encima en términos salariales de Luis Díaz. Mientras el colombiano cobra cerca de 14 millones de euros, el galo pasaría a ser uno de los 3 principales contratos del equipo de Vincent Kompany.

Olise termina contrato en el año 2029. Las informaciones que apuntan al interés de la Premier League e incluso del Real Madrid por quedarse con sus servicios han hecho que en Múnich muevan ficha en relación con su futuro. Se le pretende poner sobre la mesa un sueldo anual de 25 millones de euros. Ampliar su vínculo contractual hasta el año 2032 es el objetivo que se tiene ahora mismo.

Bild señala que en caso de firmar este contrato sería uno de los 3 jugadores mejor pagados de todo el club. En este momento, Michael Olise y Luis Díaz tendrían un sueldo más que similar. En caso de firmar dicha renovación, el futbolista francés pasaría a un pago anual de 25 millones de euros e igualaría al futbolista Jamal Musiala, único por detrás del contrato de Harry Kane en este momento. Su momento de forma en el Bayern Múnich obliga a una inversión millonaria de cara a no perderlo en el futuro.

Mucho más viendo su inicio de temporada en un equipo que es uno de los grandes candidatos a quedarse con todos los títulos. Michael Olise se ha convertido en una de las principales caras del proyecto y en uno de los mejores extremos derechos del planeta junto a la figura de Lamine Yamal. Desde Múnich ya se le ofrece un contrato que le haría superar en 11 millones de euros anuales el sueldo de Luis Díaz.

Olise será, si renueva, uno de los grandes sueldos del Bayern: GETTY

Colombiano y francés firmaron durante la temporada pasada junto a Harry Kane uno de los mejores tridentes del fútbol europeo. Solamente el Paris Saint-Germain pudo quitarles el sueño de un triplete que parecía estar más que encaminado para el equipo de Vincent Kompany. En esta temporada, la UEFA Champions League volverá a ser el gran objetivo colectivo de un proyecto donde la posible renovación de Michael Olise lo convertiría en uno de los principales salarios del gigante de la Bundesliga.

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Olise quiere una cláusula de rescisión

En Bild sentencian que este es uno de los principales temas que ha evitado que se haya firmado el nuevo contrato del jugador. Es una de las principales exigencias de su entorno a la hora de intentar dominar de manera más clara un futuro que no quiere que se encuentre amarrado al Bayern Múnich de manera unilateral. El coste de esta lo pondría en uno de los posibles fichajes más caros de todos los tiempos.

Reportan en Alemania que Olise desea tener en su contrato una cláusula liberatoria cercana a los 200 millones de euros. Una suma que protegería de mejor manera los intereses del club alemán, pero que siempre le ofrecería una puerta de salida al francés. A la espera de novedades, Michael puede superar por 11 millones de euros el actual contrato de Luis Díaz.

Datos claves

Michael Olise recibiría una oferta del Bayern Múnich de 25 millones de euros anuales.

recibiría una oferta del de anuales. Luis Díaz percibe un sueldo cercano a los 14 millones de euros en su contrato.

percibe un sueldo cercano a los en su contrato. Michael Olise exige una cláusula de rescisión cercana a los 200 millones de euros.