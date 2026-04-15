Musso responde a las acusaciones de robo de Raphinha: “Es una locura”

“Ha sido un partido robado, el arbitraje ha tenido muchos problemas”. Raphinha no dudó en sus declaraciones después de la derrota del Barcelona en la eliminatoria frente al Atlético de Madrid. El líder del conjunto culé disparó contra el colegiado Clement Turpin y encontró una respuesta contundente por parte de Juan Musso tras el final de la contienda.

Lejos de darle la razón por la expulsión de Eric García o el posible penalti sobre Fermín López, el ex Atalanta ni mucho menos compartió el análisis realizado por el brasileño: “Pareciera que hubo tres penales que no les dieron, o cuatro rojas. No se puede hablar de robo. Entiendo lo que diga Raphinha, entiendo lo que pueda decir cualquiera, respeto la opinión de cada uno, pero no nos pongamos a hablar de robos porque no facilita. Ganamos dentro de la cancha, les ganamos 0-2 de visitantes. Último hombre, en el fútbol, es roja, lamentablemente”.

Hubo un enojo monumental del Barcelona a lo largo de toda la serie. La expulsión de Pau Cubarsí en la ida y la de Eric García en el partido de vuelta, fueron de la mano de diferentes decisiones que por la capital de Cataluña entienden como vitales para confirmar su eliminación. Musso habla de un encuentro donde la intensidad y la experiencia de diferentes nombres fue lo único que terminó por inclinar la balanza.

“El Barça es un equipo al cual respetamos mucho y nos estimula mucho jugar contra ellos, es un gran equipo, pero hablar de robo, es una locura. Es una locura querer hacer pasar esto por un robo. Si están pidiendo penalti por lo de Fermín, es un movimiento que me duele por él, porque se lastimó y nunca quiero. Fui enseguida a ver cómo estaba. Es un movimiento que se da, en el cabecear suyo y en el estirar mi pierna para taparlo. ¿Cómo puede pensar alguien que eso es penalti?“, más reflexiones de Musso en zona mixta. Atlético de Madrid vuelve a las semifinales de la Copa de Europa y alarga la sequía en Champions de un Barcelona que seguirá teniendo su última conquista en la primavera del año 2015.

Musso, vital para volver a ver al Atlético en semis de Champions: GETTY

Ahora mismo los dirigidos por Diego Pablo Simeone únicamente esperan por su rival. Saldrá de la eliminatoria entre Arsenal y Sporting de Lisboa. Los ingleses vencieron en el partido de ida por 1 a 0 en territorio luso. Sin importar quién clasifique al otro lado de la eliminatoria, por el lado rojiblanco de la ciudad de Madrid ya saben que tendrán que culminar las semifinales lejos de su casa. Barcelona estalla frente al arbitraje y hasta su capitán habla de robos por parte del colegiado Turpin.

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Raphinha puede recibir duras sanciones

UEFA ahora tiene la batuta. El artículo 11 de su Código Disciplinario habla de la necesidad de no cruzar diferentes líneas rojas en cuanto a la suposición de actores que interfieran con el desarrollo natural del juego. Años atrás, nombres como Neymar se llevaron sanciones de hasta 3 partidos por insinuar lo mismo con declaraciones ni mucho menos tan explícitas como las de Raphinha.

Recordemos que el brasileño se encontraba con molestias y su participación fue limitada. Se espera que regrese a plenitud a lo largo de las próximas semanas y antes de tener que medirse con Real Madrid en una de las últimas jornadas de LaLiga. Para la próxima temporada podría tener varias fechas de sanción en un nuevo intento de conquista de la Champions por parte del conjunto culé.

Datos claves

Juan Musso calificó como una “locura” las acusaciones de robo realizadas por Raphinha .

calificó como una “locura” las acusaciones de robo realizadas por . El Atlético de Madrid clasificó a semifinales tras vencer 0-2 al Barcelona como visitante.

clasificó a semifinales tras vencer al Barcelona como visitante. Raphinha podría recibir una sanción de la UEFA por sus críticas al arbitraje.