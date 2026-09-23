Presidente del Bayern Múnich repite su consejo de la temporada pasada a Luis Díaz

Herbert Hainer no se muestra preocupado por los rendimientos de Luis Díaz en Bayer Munich. Espero que todo se solucione como el año pasado.

Luis Díaz disfruta de algunos días de calma en el Bayern Múnich. Todo ello después de un inicio de temporada negativo en cuanto a registros ofensivos se refiere. El presidente del club alemán le apoya con consejos similares a los cuales ya le dio el año pasado. Entiende que la situación personal del Guajiro puede resolverse de manera más que sencilla en las próximas semanas de Bundesliga.

“Si empieza a marcar goles, somos imbatibles”, esas fueron las palabras de Herbert Hainer, presidente del Bayern Múnich, 12 meses atrás. En aquel entonces Luis Díaz también atravesaba alguna crisis de puntería frente a la portería contraria. Tras ello llegó una racha de goles y asistencias que permitió a los bávaros soñar incluso con la posibilidad de levantar un nuevo triplete.

En plenas fiestas del Oktoberfest, Herbert Hainer recordó dicho consejo a Luis Díaz y lo mantuvo en su charla con diferentes medios de comunicación cerca de la sede del Bayern en dicha festividad: “Lo recuerdan bien. Lo repetiré hoy. Lo vimos el año pasado, también tuvo un comienzo algo lento y luego dio en el blanco de forma increíble. Si vuelve a suceder así, entonces estoy completamente de acuerdo: ¡seremos imbatibles!”.

Desde que comenzó la temporada, el colombiano solamente pudo anotarle al Stuttgart durante la primera jornada de la Bundesliga. Hablamos de su comienzo más pobre en cuanto a números ofensivos se refiere desde que dejase el Junior de Barranquilla para unirse al Oporto en Europa. En Múnich ni mucho menos le sueltan la mano a un delantero que entienden como vital para poder pelear por todos los títulos hasta el próximo mes de junio.

Luis Díaz no pudo cortar su sequía ante Unión Berlín: GETTY

Lucho tendrá días de descanso producto de sus charlas con Néstor Lorenzo para no ir convocado al primer parón de selecciones de la vigente temporada. Tanto en Múnich como en el seno de la selección entienden que el futbolista necesita resetearse mentalmente para volver a tener esos números que durante los últimos 12 meses asombraron a todo el Viejo Continente. Por lo pronto, desde la directiva del club mantienen los consejos que dos meses atrás convirtieron al guajiro en uno de los mejores extremos del planeta.

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Luis Díaz agradece el apoyo del Bayern

El colombiano es el primero en ser responsable de su momento de forma. Ni mucho menos pone excusas a un comienzo de temporada que no cumple con las expectativas alrededor de su presente. Agradece las muestras de cariño recibidas al sur de Alemania desde su fichaje. Espera más pronto que tarde volver a pagar con goles y asistencias.

“Cuando llegas y hacen que te sientas como si llevaras muchísimo tiempo formando parte del grupo, haciéndote sentir como en familia, creo que hace que adaptarte sea bastante más fácil”, palabras del extremo en las últimas horas y en medio de todas las actividades que el club se encuentra realizando alrededor del Oktoberfest.

Datos claves

Herbert Hainer respaldó a Luis Díaz tras su bajo rendimiento goleador en el Bayern.

respaldó a tras su bajo rendimiento goleador en el Bayern. Luis Díaz solo ha marcado un gol esta temporada frente al Stuttgart en Bundesliga.

solo ha marcado un gol esta temporada frente al en Bundesliga. Luis Díaz acordó con Néstor Lorenzo no ir convocado en el parón de selecciones.