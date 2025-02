Atento Scaloni: Simeone le hace lugar a otro argentino que se destaca en Atlético de Madrid

Atlético Madrid festeja y mira al derbi con Real Madrid con optimismo. Los dirigidos por Diego Pablo Simeone golearon por 5-0 al Getafe en los cuartos de final de una Copa del Rey donde en este momento solo 180 minutos les separan de la final de Sevilla a finales del mes de abril. Mientras los dirigidos por el argentino se alistan para visitar el Santiago Bernabéu, el Cholo le hace lugar a otro argentino que se destaca en la capital de España. Teléfono para Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

“Es imposible explicar el Atleti sin argentinos”, decía el presidente del club, Enrique Cerezo, durante la presentación de Julian Álvarez por un Estadio Metropolitano donde para la presente campaña 2024-2025 el club rojiblanco cuenta en el primer equipo con un total de seis argentinos. Rodrigo De Paul, La Araña, Giuliano Simeone, Nahuel Molona, Ángel Correa y el ahora sorprendente Juan Musso, piezas vitales de un conjunto donde la Albiceleste tiene varios titulares y donde en cuanto al último se refiere, sus registros como portero suplente generan orgullo en el equipo de Madrid.

Seis partidos jugados tiene el ex Racing de Avellaneda desde su llegada a LaLiga y apenas un gol en contra. Recordemos que hablamos de un portero cedido desde Atalanta y para ser suplente de un Jan Oblak inamovible en el arco del Cholo Simeone. Hay muchos elogios puertas adentro del club hacia un guardameta que viene ganado enteros y al cual, según indican portales como Relevo o MARCA, ya se le piensa comprar de cara al 1 de julio del 2025. En torneos como la Copa del Rey y en LaLiga han aparecido sus mejores prestaciones en este ciclo donde Atlético pelea en cada frente.

1.5 millones de euros pagó Simeone por su portero suplente al Atalanta. Todo ello mientras Musso a sus 30 años podría costarle 7 al Cholo en caso de sumar un 25 encuentros oficiales con el equipo rojiblanco. Juan afirma que vive un sueño en medio de sus buenas prestaciones: “Yo vengo a dar lo mejor de mí, vengo a cumplir un sueño cómo lo dije en la primera entrevista. Para mí estar acá es un sueño y yo no compito con nadie. Yo soy Juan Musso, tengo mi carrera, tengo mi forma de ser, siempre voy a tratar de echar una mano al equipo dónde me toque. Gracias a Dios hoy me tocó iniciar, espero que Jan se recupere que estuvo con un virus. Gracias a Dios las cosas salieron bien y pudimos ganar”.

¿Tiene hueco en esta Selección Argentina Musso? Para la última Fecha FIFA Scaloni lo dejó por fuera en medio de una convocatoria donde Dibu Martínez, Gerónimo Rulli y Walter Benítez dijeron presente. No nos olvidemos que Juan ya hizo parte de las delegaciones que ganaron tanto la Copa América del 2021 como la Finalísima ante Italia en Wembley. Sus dos encuentros como titular bajo las filas de Scaloni confirman que ha estado en el radar y si bien la puerta de la titularidad se hace imposible mientras el jugador del Aston Villa diga presente, Juan Musso sigue haciendo números en la capital de España. ¿Tendrá hueco en marzo?

Los números de Juan Musso

El juvenil y campeón con Racing allá por el 2014, acumula en lo que va de su carrera un total de 245 encuentros oficiales. Ha recibido 308 tantos en un paso por Europa donde Udinese, Atalanta (con quien ganó la pasada edición de la Europa League) y ahora Atlético Madrid disfrutan de sus prestaciones. Sus 72 vayas invictas por el viejo continente, prueba del talento que se esconde en sus guantes.

Musso puede jugar contra Real Madrid o Barcelona

Simeone tiene que definir si el argentino o Jan Oblak son el titular en lo que queda de Copa del Rey. Atlético Madrid ya se encuentra en semifinales y a la espera de lo que hagan Real Madrid ante Leganés como visitante y Barcelona midiéndose como local frente al Valencia. Tras estos choques y el de Real Sociedad vs. Osasuna, llegará el sorteo de semifinales donde se define todo a 180 minutos. Un doble duelo con culés o merengues puede ser realidad en horas. El Cholo define.

