Champions League: quién juega hoy, martes 10 de diciembre

Este martes comienza una nueva jornada de la Champions League, que va entrando en zona de definición de la primera fase de su nuevo formato. Será la sexta de ocho jornadas, donde los ocho primeros de la tabla general avanzarán a octavos de final. Mientras que los que se ubiquen entre el puesto 9 y 24 disputarán un play-off para encontrar a los otros ocho equipos que sigan en competencia.

Por eso habrá choques muy interesantes en esta fecha. Como el de PSG, que por el momento está quedando eliminado, visitando al Salzburgo para tratar de meterse en los play-offs. O el de Real Madrid, que si no gana también podría ubicarse entre los últimos ocho de la tabla, en Italia ante Atalanta, uno de los tres invictos que tiene la Champions.

Los partidos de la Champions del martes 10 de diciembre

Girona vs Liverpool

Dinamo Zagreb vs Celtic

14.45 hora Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

13.45 hora Bolivia y Venezuela

12.45 hora Colombia, Perú y Ecuador

11.45 hora México

Atalanta vs Real Madrid

Bayer Leverkusen vs Inter

Shakhtar Donest vs Bayern Munich

RB Leipzig vs Aston Villa

Salzburgo vs PSG

Brujas vs Sporting Lisboa

Brest vs PSV

17.00 hora Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

16.00 hora Bolivia y Venezuela

15.00 hora Colombia, Perú y Ecuador

14.00 hora México

¿Quién juega mañana, miércoles 11 de diciembre?

Atlético de Madrid vs Bratislava

Lille vs Sturm Graz

14.45 hora Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

13.45 hora Bolivia y Venezuela

12.45 hora Colombia, Perú y Ecuador

11.45 hora México

Arsenal vs Mónaco

Borussia Dortmund vs Barcelona

Juventus vs Manchester City

Milan vs Estrella Roja

Benfica vs Bologna

Feyenoord vs Sparta Praga

Stuttgart vs Young Boys

17.00 hora Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

16.00 hora Bolivia y Venezuela

15.00 hora Colombia, Perú y Ecuador

14.00 hora México

Tabla de posiciones de la Champions League 2024/2025

Los ocho primeros avanzan directamente a los octavos de final. Del puesto 9 al 24 disputarán un cruce para definir a los otro ocho clasificados.

Las fechas de los octavos, cuartos, semifinal y final de la Champions League

Sorteos de octavos de final, cuartos de final y semifinales: 21 de febrero de 2025.

Octavos de final: 4/5 y 11/12 de marzo de 2025.

Cuartos de final: 8/9 y 15/16 de abril de 2025.

Semifinales: 29/30 April y 6/7 de mayo de 2025.

Final: 31 de mayo de 2025.

¿Dónde se juega la final de la Champions 2024/2025?

El partido decisivo se disputará en el Allianz Arena de Munich, estadio que pertenece al Bayern Munich. Allí ya se disputó la final de la temporada 2011/2012, cuando Chelsea le ganó por penales al conjunto local. Otro antecedente destacado fue el partido inaugural del Mundial 2006, entre Alemania y Costa Rica.

