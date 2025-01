Los motivos de Guardiola para inscribir a Rodri en la Champions a pesar de su grave lesión

Manchester City se levanta con diversas novedades alrededor de una temporada marcada por las lesiones y donde en las próximas horas se conocerá al rival del equipo de Pep Guardiola en el play off de la Champions League. A la espera de saber si el vigente campeón de la Premier League debe medir fuerzas con Real Madrid o Bayern Múnich, se especula en Reino Unido con que Rodri a pesar de su rotura de cruzados podría ser inscrito en lo que queda de Copa de Europa.

Recordemos que llegamos a la fase del certamen donde la UEFA permitirá hasta tres cambios en las listas de buena fe presentadas por cada uno de los participantes. Rodri, quien sufriese una rotura de cruzados frente al Arsenal allá por el mes de septiembre, sería uno de los elegidos por parte de Guardiola para jugar la Champions en la segunda parte de la temporada. Daily Telegraph afirma que si bien el volante no dirá presente hasta los cuartos de final como mínimo, su recuperación avanza de manera positiva. Le veremos en El Mundial de clubes de los Estados Unidos allá por el verano del 2025.

Vitor Reis, Kushanov y Omar Marmoush. Hoy son los nombres incorporados por Manchester City en este mercado de fichajes. El equipo de Pep Guardiola se gastó sumas cercanas a los 150 millones de euros de cara a recomponer un proyecto que en este momento lucha por meterse en la próxima Champions vía Premier League. En caso de que los rumores sobre Rodri sean ciertos, hablaríamos de que una de estas caras no disputaría una Copa de Europa bajo las órdenes del catalán hasta como mínimo el próximo mes de septiembre

“Mi objetivo es volver esta temporada. No me doy por vencido, pero no quiero cometer ningún error. Mi objetivo es regresar en seis o siete meses”, fueron las palabras de Rodri semanas atrás con las cuales analizó el momento de su recuperación. En este momento y a las puertas de lo que puede ser una nueva eliminatoria frente al Real Madrid, se especula con que Guardiola le inscribirá pensando en que pueda retornar para los cuartos de final del certamen.

Rodri sería una de las apuestas de Guardiola para lo que queda de Champions: GETTY

Manchester City espera novedades. Se viene un sorteo donde la suerte depara solo dos caminos para el equipo de Pep Guardiola. Real Madrid o Bayern Múnich, siempre cerrando de visitante, lo que le espera al equipo del catalán tras una fase de liguilla donde hubo que esperar hasta el último día ante Brujas para saber si los skyblues pisaban o no las fases de eliminatoria. En caso de superar a merengues o Bávaros, se viene Atlético Madrid o Leverkusen.

