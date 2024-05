¿Andriy Lunin o Thibaut Courtois? Esa es la cuestión. La pregunta del año en el universo Real Madrid empieza a tener respuesta pensando en una final de la UEFA Champions League donde Carlo Ancelotti solo podrá elegir a uno. Las atajadas del belga ante Deportivo Alavés y el nivel del ucraniano en su temporada de consagración son la presentación de ambos porteros para decir presente ante Borussia Dortmund. Anuncian que hay medidas.

“La situación es clara. Tengo que dar minutos a Lunin y en los dos partidos que nos quedan uno lo jugará Lunin y el otro Courtois”, palabras del propio Carlo Ancelotti anoche. Todo ello tras la victoria por 5-0 ante Deportivo Alavés donde Thibaut volvió a ser titular y donde llega ya a los 270 minutos de juego desde su lesión. La prensa más cercana al Real Madrid no duda: salvo que haya giro de 180 grados o una dolencia impensada, el héroe de París 2022 ante Liverpool será titular ante Borussia Dortmund el próximo 1 de junio del 2024.

¿Por qué? Pues por rendimientos como el de ayer. 10 atajadas tuvo el belga ante Alavés en lo que fue su mayor prueba desde la rotura del cruzado que sufriese en agosto. Ni Granada o Cádiz le exigieron tanto. Medios como COPE, AS o MARCA sentencian que Ancelotti sino hay giros de 180 grados, apostará por Courtois como titular en una final donde Lunin fue clave para decir presente. El ucraniano ha sido la cara de buena parte de esta Champions en un conjunto blanco donde días atrás se apalabró su renovación del 2025 hasta el 2029. Thibaut será el elegido.

“Entiendo que hay gente que puede dudar de cómo vuelves, pero yo sabía que iba a volver fuerte. Sé que soy el mismo Courtois o incluso mejor, después de trabajar físicamente para mejorar”, reflexionaba el propio portero ayer tras la victoria. No olvidemos que Thibaut no ha tenido minutos en esta Champions y que en caso de no jugar en Wembley, la UEFA no le contaría el título en caso de victoria. Tras muchos meses en el buque, de una recaída que incluso le obligó a operarse los meniscos y de mucho tiempo esperando, Thibaut apunta a Londres.

Courtois sería el elegido por Ancelotti para la final de Champions: IMAGO

¿Y Lunin? Pues es la gran duda de estas horas. Repetimos que se trabaja en su renovación y habrá que ver como maneja Ancelotti los pros o contras de su decisión en caso de que sea esta. No solo los penaltis ante Manchester City avalan que el ucraniano mantenga su lugar en el once. 12 porterías en cero durante 30 partidos de la temporada acumula un hombre cuyas atajadas ante Leipzig, Pep Guardiola o Bayern Múnich valen poder levantar la Copa de Europa número 15. ¿Injusto? Cada cual tendrá sus conclusiones y miradas.

Un Real Madrid histórico

La casa blanca no pierde en LaLiga desde septiembre. Son ya 30 partidos sin perder en la primera división española. El récord de los merengues se encuentra en los 31 que firmase en 1989 con Leo Beenhakker como DT. Ojo, por que fue en dos temporadas y no en una misma como este Real Madrid de Ancelotti. Si no cae ante Villarreal y Betis, hablamos de una marca sin precedentes en los 122 años de la entidad.

Modric y Kroos, después de Wembley

Es el gran titular de la mañana en MARCA. Se afirma en el medio que Real Madrid, Luka Modric y Toni Kroos no decidirán si todas las partes siguen juntas hasta el 2 de junio del 2024. 24 horas después de la final de la Champions se anunciará que ocurre con ambos genios de Carlo Ancelotti. El alemán ya tiene oferta de la casa blanca para seguir 12 meses y el croata, voces tanto a favor como en contra de un Last Dance en el Bernabéu.