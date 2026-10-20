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Dónde ver EN VIVO Porto vs. PSV por la jornada 3 de la Champions League: TV y streaming online

Porto y PSV se enfrentan este martes 20 de octubre, en el Estadio do Dragao, por la jornada 3 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Porto vs. PSV, Champions League
Porto vs. PSV, Champions League

Porto recibe a PSV este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao.

Porto llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero PSV tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Porto perdió 2-3 como visitante ante Betis. El conjunto marcha 30° con 0 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Marítimo.

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PSV viene de perder 1-2 como visitante ante ADO. El equipo ocupa el puesto 26 con 1 punto. Antes perdió 0-1 como visitante ante Leipzig.

El historial entre Porto y PSV

Porto y PSV se enfrentaron 3 veces en los últimos años: 1 triunfo de Porto, 1 de PSV y 1 empate.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
21/07/2016PSV vs. Porto3-0Club Friendlies
07/04/1993PSV vs. Porto0-1UEFA Champions League
25/11/1992Porto vs. PSV2-2UEFA Champions League

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. DortmundMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. Slavia PragaMartes 20 de octubre10:4513:4518:45
Stuttgart vs. Atlético de MadridMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Napoli vs. Bodo GlimtMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
PSG vs. BarcelonaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. AEK AthensMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Liverpool vs. VillarrealMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Slovan BratislavaMartes 20 de octubre13:0016:0021:00
Lille vs. GalatasarayMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Como 1907 vs. Manchester UnitedMiércoles 21 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. FeyenoordMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Sporting vs. LASKMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Real Madrid vs. RB LeipzigMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. Shakhtar DonetskMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Bayern vs. ArsenalMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Brujas vs. LensMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. VikingMiércoles 21 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Porto y PSV se enfrentan este martes 20 de octubre por la jornada 3 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Porto suma 0 puntos en el torneo.
  • PSV suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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