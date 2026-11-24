Real Madrid recibe a PSV este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid viene de ganarle 3-2 a AEK Athens y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. PSV viene de caer 1-2 ante Brujas y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Real Madrid y PSV
Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Federico Valverde, Éder Militão, Antonio Rüdiger, Marc Cucurella, Aurélien Tchouaméni, Brahim Díaz, Eduardo Camavinga, Yan Diomande, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior. DT: José Mourinho.
PSV (4-2-3-1): Matěj Kovář, Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostić, Kodai Sano, Sven Mijnans, Noah Fernández, Ivan Perišić, Guus Til, Ruben van Bommel. DT: Peter Bosz.
La previa de Real Madrid y PSV: todo lo que hay que saber
- Día: martes 24 de noviembre
- Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Estadio Santiago Bernabeu
- Próximo partido de Real Madrid: vs. Arsenal, miércoles 9 de diciembre
- Próximo partido de PSV: vs. Atlético de Madrid, miércoles 9 de diciembre