Real Madrid recibe a PSV este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. El Real Madrid llega como único equipo con puntaje perfecto en la fase de liga y quiere seguir marcando distancia en la tabla. Enfrente aparece un PSV que necesita sumar de visitante para no quedar afuera de la pelea por los puestos de clasificación directa.
Con doce puntos sobre doce posibles, el Real Madrid tiene la chance de sellar su paso a octavos antes de lo previsto si suma otro triunfo. Para el PSV, en cambio, el partido es casi una final anticipada: una derrota lo complica serio en la tabla general.
La actualidad de ambos equipos
El Real Madrid llega con el envión de haber goleado y ganado sus últimos compromisos sin sobresaltos. Viene de imponerse 2-1 de local ante Celta y antes había resuelto con autoridad sus visitas a Valencia y AEK Athens, por lo que acumula una racha que lo instaló segundo en la tabla de la Champions con cuatro presentaciones y ningún tropiezo.
El PSV, por su parte, llega golpeado en Europa pero no en su torneo local: goleó 4-1 como visitante ante NEC y antes había hecho lo propio 5-2 frente a Cambuur. Sin embargo, en la Champions arrastra una derrota clave ante Club Brugge que lo dejó 24° con apenas cuatro unidades, un casillero que lo obliga a reaccionar si quiere meterse entre los clasificados.
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Galatasaray vs. Aston Villa
|Martes 24 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Bodo Glimt vs. LASK
|Martes 24 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slovan Bratislava vs. Betis
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Lens
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Man City vs. Napoli
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Feyenoord vs. Porto
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Como 1907 vs. AEK Athens
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Arsenal vs. Dortmund
|Martes 24 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sabah FK vs. Barcelona
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Villarreal
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sporting vs. Manchester United
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSG vs. Roma
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lille vs. Bayern
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Inter vs. Stuttgart
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Brujas vs. Liverpool
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Viking
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Real Madrid y PSV se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Real Madrid suma 12 puntos tras vencer a Celta, Valencia y AEK Athens.
- PSV suma 4 puntos en el torneo.