Real Madrid y PSV se enfrentan este martes 24 de noviembre, en el Estadio Santiago Bernabeu, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Real Madrid recibe a PSV este martes 24 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Estadio Santiago Bernabeu. El Real Madrid llega como único equipo con puntaje perfecto en la fase de liga y quiere seguir marcando distancia en la tabla. Enfrente aparece un PSV que necesita sumar de visitante para no quedar afuera de la pelea por los puestos de clasificación directa.

Con doce puntos sobre doce posibles, el Real Madrid tiene la chance de sellar su paso a octavos antes de lo previsto si suma otro triunfo. Para el PSV, en cambio, el partido es casi una final anticipada: una derrota lo complica serio en la tabla general.

La actualidad de ambos equipos

El Real Madrid llega con el envión de haber goleado y ganado sus últimos compromisos sin sobresaltos. Viene de imponerse 2-1 de local ante Celta y antes había resuelto con autoridad sus visitas a Valencia y AEK Athens, por lo que acumula una racha que lo instaló segundo en la tabla de la Champions con cuatro presentaciones y ningún tropiezo.

El PSV, por su parte, llega golpeado en Europa pero no en su torneo local: goleó 4-1 como visitante ante NEC y antes había hecho lo propio 5-2 frente a Cambuur. Sin embargo, en la Champions arrastra una derrota clave ante Club Brugge que lo dejó 24° con apenas cuatro unidades, un casillero que lo obliga a reaccionar si quiere meterse entre los clasificados.

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Galatasaray vs. Aston Villa Martes 24 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Bodo Glimt vs. LASK Martes 24 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slovan Bratislava vs. Betis Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Lens Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Man City vs. Napoli Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Feyenoord vs. Porto Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Como 1907 vs. AEK Athens Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Arsenal vs. Dortmund Martes 24 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sabah FK vs. Barcelona Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Slavia Praga vs. Villarreal Miércoles 25 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Sporting vs. Manchester United Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSG vs. Roma Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lille vs. Bayern Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Inter vs. Stuttgart Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Brujas vs. Liverpool Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Viking Miércoles 25 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Real Madrid y PSV se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.

se enfrentan este martes 24 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League. El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico .

y . Real Madrid suma 12 puntos tras vencer a Celta, Valencia y AEK Athens.

suma 12 puntos tras vencer a Celta, Valencia y AEK Athens. PSV suma 4 puntos en el torneo.