Alineaciones de PSV y Brujas por la Champions League: formaciones probables

PSV recibe a Brujas este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Philips Stadion. PSV viene de ganarle 1-0 a Porto y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Brujas viene de ganarle 3-0 a Lens y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de PSV y Brujas
PSV (4-3-3): Matěj Kovář, Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo, Filip Kostić, Kodai Sano, Guus Til, Mauro Júnior, Ruben van Bommel, Sven Mijnans, Ivan Perišić. DT: Peter Bosz.
Brujas (4-2-3-1): Yann Sommer, Kyriani Sabbe, Jorne Spileers, Brandon Mechele, Joaquin Seys, Freddie Potts, Hugo Vetlesen, Hans Vanaken, Carlos Forbs, Nicolò Tresoldi, Jan Virgili. DT: Ivan Leko.
La previa de PSV y Brujas: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 4 de noviembre
- Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Philips Stadion
- Historial: 3 cruces — PSV ganó 1, Brujas ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 13/07/2024: PSV 1-1 Brujas
- Próximo partido de PSV: vs. Real Madrid, martes 24 de noviembre
- Próximo partido de Brujas: vs. Liverpool, miércoles 25 de noviembre